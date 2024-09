Burkina : la menace terroriste s’intensifie, les civils en ligne de mire

Selon les derniers chiffres publiés par Human Rights Watch, la menace terroriste s’intensifie au Burkina Faso. L’ONG alerte sur les risques pour les populations civiles.

Depuis février 2024, 128 personnes sont mortes lors d’agressions perpétrées par le Groupe pour le soutien de l'islam et des musulmans, lié à Al-Qaïda, et par l'État islamique dans le Grand Sahara. Deux groupements terroristes qui sévissent au Burkina Faso depuis 2016.

En huit ans, plus de 26 000 personnes ont été tuées dans ce conflit. Parmi elles, environ 15 500 ont perdu la vie depuis le coup d'État militaire de septembre 2022 et plus de 6 000 depuis janvier 2024.

Les autorités burkinabè combattent le terrorisme

Alors que l’ONG alerte sur la menace qui pèse sur le pays, les autorités burkinabè ont fait de la lutte contre le terrorisme une priorité. Dès 2020, l’ancien président Roch Marc Christian Kaboré lançait la milice des Volontaires pour la défense de la patrie. Une force civile venue renforcer la protection locale contre les groupes armés islamistes.

Depuis sa prise de pouvoir par un coup d'État militaire en septembre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré a renforcé leur impact. Le président de transition a lancé une campagne pour recruter 50 000 membres supplémentaires.

Toutefois, ces différentes actions n’ont pas encore permis aux autorités locales d’en venir à bout du terrorisme.