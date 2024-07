Afrique du Sud : les Springboks face au Portugal avant le Rugby Championship

Le premier test historique de rugby contre le Portugal, qui se jouera à guichets fermés samedi, revêt une importance particulière pour l'Afrique du Sud après la série éprouvante contre l'Irlande.

Les Springboks prévoyaient de tester de nouveaux joueurs en vue de la Coupe du Monde 2027, mais ce match est désormais également une répétition générale pour le Rugby Championship. La série contre l'Irlande, conclue par une victoire de ces derniers lors du deuxième test le week-end dernier à Durban, a laissé les Boks avec des blessures imprévues.

Le deuxième ligne Franco Mostert s'est cassé une jambe et sera absent pour le reste de l'année. Le talonneur Malcolm Marx a subi une fracture du tibia lors d'un plaquage contesté qui a valu un carton jaune au capitaine irlandais Caelan Doris. De plus, le flanker Pieter-Steph du Toit et l'ailier Cheslin Kolbe, dont les blessures ne sont pas spécifiées, seront absents pendant environ six semaines.

Les Springboks en mode expérimentation

Ces blessures signifient que les Springboks aligneront une équipe expérimentale avec sept joueurs sans cap et sept autres comptant moins de sept sélections. Les nouveaux titulaires incluent les avants de première ligne des Bulls, Jan-Hendrik Wessels et Johan Grobelaar, ainsi que le flanker Phepsi Buthelezi. Sur le banc, le talonneur des Stormers, Andre-Hugo Venter, fils de l'ancien flanker des Boks Andre Venter, le flanker des Lions, Ruan Venter (sans lien de parenté), le demi de mêlée Morne van den Berg et l'arrière Quan Horn feront leur apparition.

« Nous avons essayé de faire notre plan de succession et nous avons tenté de ne pas laisser cette défaite contre l'Irlande affecter notre état d'esprit », a déclaré l'entraîneur Rassie Erasmus. « Nous n'avons pas eu cette opportunité en 2020, maintenant nous l'avons, donc nous devons nous y tenir. »

Seuls quatre des joueurs du dernier match perdu 25-24 contre l'Irlande ont été retenus : Salmaan Moerat, qui sera capitaine des Boks pour la première fois, son coéquipier en deuxième ligne RG Snyman, l'ailier Kurt-Lee Arendse et le polyvalent Sacha Feinberg-Mngomezulu. Moerat, désigné comme un futur capitaine des Springboks, a déjà dirigé les South Africa Schools, les Junior Springboks et les Stormers. Erasmus a expliqué : « Nous l'avons choisi parce qu'il est un grand leader et qu'il ne recule pas physiquement ou tactiquement. C'est donc bien mérité. »

Les nouveaux arrivants seront entourés de vainqueurs de la Coupe du Monde tels que Lukhanyo Am, Manie Libbok, Cobus Reinach, Trevor Nyakane et Thomas du Toit, tous jouant leur première internationale cette année. C'est également le premier test d'Am depuis août dernier.

Le Portugal a gagné ce test grâce à ses performances lors de la Coupe du Monde de Rugby en France, où il a battu les Fidji, fait match nul avec la Géorgie et a été compétitif contre le Pays de Galles. Cette année, malgré une défaite surprise contre la Belgique, l'équipe a atteint une deuxième finale consécutive du Rugby Europe Championship, perdant finalement contre la Géorgie 36-10. Sous la direction de Simon Mannix, l'ancien demi d'ouverture des All Blacks, le Portugal a récemment battu la Namibie 37-22 à Windhoek.

« Nous les traiterons, ainsi que l'occasion, avec le respect qu'elle mérite », a déclaré Erasmus. « Pour nous, personnellement, il est important de nous conformer à nos normes et de créer de l'élan en vue du Rugby Championship. »

