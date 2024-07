Turquie : l'industrie florissante du cinéma stimule le tourisme

En plein essor en Turquie, l'industrie du cinéma captive des amateurs du monde entier et stimule le tourisme du pays.

Après le succès fulgurant des séries et films coréens ces dernières années, la Turquie a fait le pari de séduire un public international avec ses productions cinématographiques.

Le pays espère atteindre le niveau de reconnaissance internationale de la Corée pour son contenu local.

Le succès des émissions de télévision a alimenté une industrie florissante d'un milliard de dollars qui continue de s'étendre à de nouveaux marchés, selon les experts.

"Lorsque vous regardez la télévision avec une telle intensité et une telle exigence, vous vous retrouvez au cœur de la culture populaire, quel que soit le pays. Par conséquent, il n'est pas possible pour un phénomène qui existe dans la dynamique de la culture populaire de ne pas émerger en tant que puissance douce et de ne pas avoir un impact positif ici au cours du processus d'établissement d'une réputation", explique Deniz Gurgen Atalay, professeure à l'université de Bahcesehir.

La popularité mondiale des séries télévisées turques a propulsé la Turquie au rang de premier exportateur de séries télévisées, renforçant considérablement l'image internationale du pays. Cette notoriété attire des millions de téléspectateurs et de touristes du monde entier vers ses sites historiques et culturels, qui servent de toile de fond à de nombreuses séries.

"Le soft power que nous créons avec les fictions turques ne peut même pas être comparé à ce que nous pouvons faire en politique, car nous touchons plus de 400 millions de téléspectateurs chaque soir dans le monde entier. Cela signifie que nous sommes en mesure d'influencer avec la beauté de la Turquie, 400 millions de téléspectateurs à travers le monde", souligne Izzet Pinto, PDG de Global Agency, qui exporte des séries turques sur les marchés mondiaux.

Entre 2020 et 2023, la demande mondiale de séries turques a augmenté de 184 %, faisant de la Turquie l'un des plus grands exportateurs de programmes télévisés au monde.