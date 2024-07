Le président russe Vladimir Poutine a inauguré mardi l’autoroute M11-Neva, qui relie Moscou et Saint-Petersbourg, en conduisant une nouvelle berline russe Lada Aura.

Roulant sur la rocade nord de Tver, achevée récemment, vers le lieu de la cérémonie d'ouverture de la voie de contournement, il a fait l'éloge de la réduction du temps de trajet entre Moscou et Saint-Petersbourg.

Le trajet le plus court entre Moscou et Saint-Pétersbourg est de 437,52 mi (704,13 km).

"Aujourd'hui, ici à Tver, nous mettons en service, avec près d'un an d'avance, l'un des objets de (Ros)avtodor (d'Albina - Ros-avto-dor - c'est le nom de la société, en fait c'est l'abréviation de « Russian auto roads »), une autoroute moderne de 60 kilomètres qui contourne la ville. Il s'agit de la dernière étape de la construction de l'autoroute M11-Neva. Avec l'ouverture du contournement de Tver, le trafic entre Moscou et Saint-Pétersbourg sera assuré sans interruption, sans rupture et sans entrave à la circulation." a déclaré le président russe.

La construction de ce nouveau modèle du constructeur automobile russe Avtovaz va être lancée cet automne en dépit des sanctions qui ont considérablement réduit les importations de voitures de marque occidentale dans le pays.