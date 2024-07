La Russie et la Chine mènent des exercices militaires conjoints

La Chine et la Russie ont mené des exercices navals conjoints dans un port militaire du sud de la Chine, dans un contexte de tensions avec l'OTAN.

Les exercices navals conjoints ont débuté dimanche dans la ville de Zhanjiang. Les forces navales des deux pays ont effectué des simulations militaires sur carte et des exercices de coordination tactique.

Les entrainements incluent des exercices anti-missiles, des frappes en mer et de la défense aérienne.

"Interaction maritime 2024" est un exemple de la collaboration régulière en matière de défense convenue entre les deux pays.

Les exercices visent à "démontrer la détermination et les capacités des deux parties à faire face conjointement aux menaces, à la sécurité maritime et à préserver la paix et la stabilité mondiales et régionales", a déclaré le ministère chinois de la défense vendredi, ajoutant qu'ils permettraient "d'approfondir le partenariat stratégique global de coordination Chine-Russie pour la nouvelle ère".

Ces exercices interviennent alors que l'OTAN, a qualifié Pékin de "soutien décisif" de la Russie dans le conflit en Ukraine.

La Chine a défendu sa position juste et objective, ajoutant que l'OTAN cherchait à assurer sa sécurité aux dépens des autres nations.