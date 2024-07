Irak : les musulmans chiites commémorent l'Achoura

Des centaines de pèlerins chiites rassemblés dans la ville sainte de Kerbala en Irak ont commémoré, le martyre d'un petit-fils du prophète Mahomet au VIIe siècle.

Connu sous le nom d'"Achoura", plus de 1 340 ans après la mort d'Hussein, des milliers de fidèles se sont rendus dans le sanctuaire à dôme d'or où il est enterré pour y porter le deuil. Les chiites représentent plus de 10 % des plus 1,8 milliard de musulmans du monde et considèrent Hussein comme le successeur légitime du prophète Mahomet. Cette année, les Talibans ont imposé des limites lors de cette célébration.

Cette fêté est célébrée différemment dans le monde musulman selon qu'on est de rite sunnite ou chiite. Pour les sunnites, l’Achoura est une fête de réjouissance populaire. C’est le jour où le prophète est arrivé à Médine, donnant un grand tournant dans l’histoire de la révélation et de l’islam. Au Sénégal, l’Achoura est marquée par des prières individuelles, ainsi que par des carnavals nocturnes des enfants.