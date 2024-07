Kenya : la police interdit les manifestations à Nairobi

La police kényane a interdit jeudi les manifestations dans la capitale pour une durée indéterminée, invoquant l'absence d'un leadership susceptible de garantir des manifestations pacifiques.

L'interdiction a été annoncée quelques heures avant une manifestation prévue plus tard dans la journée de jeudi, au cours de laquelle les manifestants devaient se rendre au bureau du Président pour réclamer sa démission pour cause de mauvaise gouvernance.

L'inspecteur général de la police par intérim, Douglas Kanja, a déclaré dans un communiqué que l'absence de leadership avait "rendu difficile l'application des protocoles de sécurité". Les récentes manifestations ont entraîné des pertes pour les entreprises à la suite de pillages et d'incendies.

Les manifestants n'avaient pas encore été repérés jeudi matin, mais les routes principales menant au bureau du Président sont restées barricadées par la police.

Le Kenya a connu un mois de manifestations qui ont commencé par des appels aux législateurs pour qu'ils votent contre un projet de loi de finances controversé qui proposait des impôts plus élevés dans un contexte de crise du coût de la vie et d'explosion de la dette publique.

Selon la Commission nationale des droits de l'homme du Kenya, au moins 50 personnes sont mortes depuis le début des manifestations, le 18 juin.

Le président William Ruto a déclaré qu'il ne signerait pas le projet de loi de finances adopté par le Parlement le 25 juin, jour où les manifestants ont pris d'assaut et brûlé une partie du bâtiment, poussant les législateurs à s'enfuir. La semaine dernière, le Président a limogé la quasi-totalité de son cabinet et le procureur général, comme le demandaient les manifestants qui accusaient les ministres d'incompétence, de corruption et d'opulence.

Certains commerces de Nairobi sont restés fermés en cette matinée pluvieuse en prévision des manifestations prévues jeudi. La police est restée fortement déployée autour du quartier central des affaires, patrouillant dans les rues.

La police a été accusée de brutalité à l'égard des manifestants. Vendredi, Japhet Koome, l'ancien inspecteur général de la police, a démissionné après que des manifestants lui ont demandé d'assumer la responsabilité des tirs sur les manifestants.

Mercredi, l'Autorité indépendante de surveillance de la police a déclaré qu'elle avait transmis quatre des dix cas de brutalité policière au Directeur des poursuites publiques avec des recommandations.

L'autorité de surveillance a enregistré les déclarations des témoins et a demandé à plusieurs officiers de police de se présenter devant elle pour faire part de leur témoignage.

Des policiers kenyans ont été accusés de brutalité par le passé et un contingent de 400 policiers se trouve actuellement en Haïti, pays des Caraïbes, où il dirige une mission de police soutenue par les Nations unies pour lutter contre la violence des gangs.