RDC : la Chine condamne l'attaque de ses ressortissants par la CODECO

La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a condamné l’attaque menée contre des mineurs chinois en République démocratique du Congo.

L’attaque armée est survenue pendant la nuit sur un site minier géré par une entreprise privée chinoise en Ituri. 6 citoyens chinois et 3 soldats congolais auraient été tués.

"Le 3 juillet, une entreprise privée financée par la Chine en République démocratique du Congo a été attaquée par des forces armées, entraînant la mort de plusieurs citoyens chinois. La Chine condamne fermement cette attaque, maintient une communication étroite avec la RDC et met tout en œuvre pour rechercher les citoyens chinois disparus. Nous demandons à la RDC de traquer et de punir sévèrement les auteurs conformément à la loi dans les plus brefs délais, et de prendre des mesures pratiques et efficaces pour renforcer la protection de la sécurité des citoyens et des entreprises chinoises dans la région", a déclaré Mao Ning, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

Des rebelles de la milice de la Coopérative pour le développement du Congo CODECO auraient mené l’attaque contre la mine d’or.

Mao Ning a déclaré qu’elle travaillait avec le gouvernement congolais pour retrouver les ressortissants chinois disparus.

Elle a également appelé les ressortissants chinois à éviter de se rendre dans les zones à haut risque du pays et ceux qui s'y trouvent déjà à se retirer dès que possible.