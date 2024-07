Royaume-Uni : 7 décennies de l'univers de Barbie au Design Museum

Une nouvelle exposition célébrant le 65ᵉ anniversaire de la poupée Barbie ouvre ses portes au Design Museum de Londres à partir du 5 juillet, pour une durée de sept mois.

L'exposition du Design Museum de Londres, présente 250 objets issus de l'univers de Barbie, dont 180 poupées couvrant sept décennies de la poupée, Ken et ses amis.

"Il s'agit d'une année de célébration et le moment semble bien choisi pour regarder en arrière et faire le point sur tout ce que cette marque tout à fait remarquable a accompli au cours de cette période. Du point de vue du musée, ce que nous voulions vraiment faire, c'est regarder Barbie à travers le prisme du design. Il est vrai que la plupart des gens connaissent Barbie. Ils ont probablement joué avec la poupée lorsqu'ils étaient enfants. Mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est comment ces poupées sont nées, pourquoi elles sont nées et pourquoi elles ont l'apparence qu'elles ont. Ces objets n’ont pas été conçus pour rien. Les poupées sont liées à la culture populaire et c'est ce que nous voulions vraiment explorer", explique Danielle Thom, commissaire de l'exposition

Parmi les pièces maîtresses de l'exposition figurent un prototype de Barbie parlante de 1968 provenant des archives de Mattel, une Barbie Peaches 'N Cream des années 1980, une Barbie astronaute fabriquée à l'image de la première femme capitaine de la station spatiale internationale et une Barbie originale de 1959 en maillot de bain.

"Il s'agit de la toute première Barbie, l'édition numéro un de 1959, présentée dans son maillot de bain original noir et blanc, les cheveux en queue de cheval, avec des talons hauts. Lors de sa sortie, la toute première poupée a été accueillie avec un certain scepticisme. Beaucoup d'industriels du jouet pensaient que les parents ne voudraient pas que leurs enfants aient une poupée représentant une femme mûre. Mais, ils se sont rapidement trompés. Barbie a connu un succès immédiat", informe Danielle Thom.

L'exposition en préparation depuis cinq ans, sera présentée au Design Museum de Londres jusqu' au 25 février 2025.

Dans la dernière salle de l'exposition, le film "Barbie" de 2023, réalisé par Greta Gerwig et interprété par Margot Robbie, a reçu un léger clin d'œil.