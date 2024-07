Tour de France : Girmay remporte la 1ère victoire d'étape pour un africain

L'Erythréen Biniam Girmay est devenu le premier coureur noir africain à remporter une étape du Tour de France. Lundi, le cycliste de l'équipe d'Intermarché-Wanty a terminé en tête du sprint final de la troisième étape de la compétition.

Le champion olympique Richard Carapaz a pris le maillot jaune à Tadej Pogacar, devenant ainsi le premier Equatorien à prendre la tête de la plus grande course cycliste.

Girmay est également entré dans l'histoire en Italie il y a deux ans lorsqu'il a remporté une étape du Giro d'Italia, devenant ainsi le premier Africain noir à remporter une victoire dans un Grand Tour, terme qui englobe les trois principales courses de trois semaines : le Giro, le Tour et la Vuelta espagnole.

L'étape de 231 kilomètres (144 miles) entre Piacenza et Turin, la plus longue du Tour de cette année, a été la première à offrir la possibilité d'un sprint massif. Mais il y aura au moins une poignée d'autres opportunités pour les sprinters après le retour de la course en France après les quatre premières étapes en Italie.

Girmay a terminé juste devant Fernando Gaviria et Arnaud De Lie en 5 heures 26 minutes 48 secondes.

Cavendish est arrivé 113ème, mais a reçu le même temps d'arrivée que Girmay selon les règles qui neutralisent les temps en cas de chute dans les cinq derniers kilomètres.

Pogacar a rétrogradé à la deuxième place du classement général, avec le même temps que Carapaz - 15 heures 20 minutes et 18 secondes.

Remco Evenepoel, champion du monde en 2022 et vainqueur de la Vuelta espagnole, est troisième au classement général, et Jonas Vingegaard, double champion en titre, est quatrième, tous deux ayant réalisé le même temps que Carapaz.