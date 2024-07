Guerre Israël-Hamas : évacuation complexe de l'hôpital de Khan Younès

L'armée israélienne a récemment donné l'ordre d'évacuer à Gaza, ciblant les zones de Khan Younès et de Rafah. Cette directive constitue une nouvelle épreuve douloureuse pour des centaines de milliers de Palestiniens déjà déplacés.

Les hôpitaux ont été contraints d'évacuer rapidement leurs patients vers des zones sûres, créant un défi logistique considérable pour protéger les équipements médicaux essentiels. Les médecins sont engagés dans une course contre la montre pour sauvegarder des appareils de radiologie, des équipements d'endoscopie abdominale, des échographes et d'autres outils médicaux vitaux.

Le Dr Mohamed Youniss, a déclaré : "Nous avons reçu l'ordre d'évacuation hier soir pour certaines zones. L'hôpital européen, situé dans une zone concernée, a mobilisé ses ressources pour transférer précipitamment des équipements médicaux de valeur. Ces ressources sont cruciales pour Gaza et incluent des dispositifs essentiels comme des appareils d'endoscopie abdominale, des appareils de radiographie, des échographes et des cathéters. Notre priorité est de déplacer tous ces équipements le plus rapidement possible."

Sam Rose, directeur de la planification à l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens, estime qu'environ 250 000 personnes, soit plus de 10 % de la population de Gaza, sont touchées par cette nouvelle vague d'évacuations. Parmi elles, nombreuses sont celles qui ont déjà été déplacées par les précédents affrontements.

Les évacués ont été dirigés vers un camp de tentes situé le long de la côte, déjà surpeuplé et manquant cruellement des services de base.