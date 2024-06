Guerre Israël-Hamas : l'évacuation de Gaza se poursuit

Les Palestiniens ont fui les quartiers de la ville de Gaza jeudi après un nouvel ordre d'évacuation israélien et des bombardements intensifs.

L'armée israélienne a ordonné de nouvelles évacuations de quartiers dont celui de Shijaiyah qui ont été fortement ciblés par les tirs et largement vidés au début de la guerre.

"Les missiles nous ont atteints et nous nous sommes enfuis, il y a des martyrs, et les maisons ont été frappées sur leurs propriétaires. (Nous ne savons pas où aller, je le jure, nous ne savons pas où aller", a déclaré Um Atef (surnom), personne déplacée.

Les premiers intervenants de la défense civile de Gaza, qui fait partie du gouvernement dirigé par le Hamas, ont déclaré que les frappes aériennes avaient touché cinq maisons, tuant au moins trois personnes et en blessant six autres.

Les secouristes continuent de fouiller les décombres à la recherche de survivants.

"Ils ont commencé à nous appeler pour nous demander d'évacuer l'est d'al-Tuffah et l'est d'al-Shijaiyah, et comme vous pouvez le voir, nous sommes partis, il y a eu des martyrs et des blessés, et il y a eu des personnes piégées incapables de partir. Les martyrs de la matinée ont été jetés à la poubelle. Personne ne peut atteindre cette zone parce qu'elle est dangereuse", a déclaré Mahmoud Daher, personne déplacée.

La ville de Gaza a été lourdement bombardée au cours des premières semaines de la guerre, qui a débuté par l'attaque surprise du Hamas contre Israël le 7 octobre.

Israël a ordonné l'évacuation de tout le nord de Gaza, y compris la plus grande ville du territoire, à la fin du mois.

Des centaines de milliers de personnes sont restées dans le nord, même si les troupes israéliennes l'ont encerclé et largement isolé.