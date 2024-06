Kenya : comment les manifestations ont mené à l'assaut du Parlement

Le président du Kenya est arrivé au pouvoir en faisant appel aux gens du peuple, en se décrivant comme un "débrouillard" et en promettant de soulager les difficultés économiques. Mais le chaos meurtrier de mardi dans la capitale, Nairobi, montre à quel point le soutien dont il bénéficie s'est effrité.

Une partie du Parlement a brûlé alors que les manifestants se précipitaient à l'intérieur et que les députés s'enfuyaient. Des corps gisaient dans les rues, et des soignants ainsi que des observateurs ont déclaré que la police avait ouvert le feu. L'armée a été déployée.

Un mouvement de jeunes avait mis en garde le gouvernement du président William Ruto contre l'adoption d'une loi de finances qui, selon eux, aggraverait les difficultés économiques des Kényans. Les députés l'ont tout de même adoptée. M. Ruto devrait la signer, même si les chefs religieux l'ont qualifiée d'"injustifiée".

Voici un aperçu de l'agitation dans la démocratie la plus stable d'Afrique de l'Est et de l'attaque la plus sérieuse contre le gouvernement kenyan depuis des décennies.

Des données internet aux couches

Le projet de loi de finances devait permettre d'augmenter ou d'introduire des taxes ou des redevances sur une série d'articles et de services quotidiens, tels que les données Internet, le carburant, les virements bancaires et les couches. Certaines mesures ont été supprimées au fur et à mesure que la colère montait. Ces propositions s'inscrivent dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement kenyan pour générer 2,7 milliards de dollars de recettes intérieures supplémentaires.

Le gouvernement affirme que ces changements sont nécessaires pour payer les intérêts de la dette nationale, réduire le déficit budgétaire et assurer le fonctionnement de l'État. Les manifestants les considèrent comme punitifs, car le coût élevé de la vie rend déjà la vie difficile.

Le projet de loi de finances 2023 signé par M. Ruto était également impopulaire, car il prévoyait une taxe sur les salaires pour le logement, mais la colère n'avait rien de comparable.

Une manifestation menée par des jeunes

Les jeunes Kényans se sont organisés sur les médias sociaux, organisant des manifestations pacifiques dans les rues afin de forcer les autorités à abandonner ce projet de loi de finances. Les manifestations ont débuté le 18 juin, après que le projet de loi a été rendu public pour la première fois.

Elles ont débuté à Nairobi, mais se sont étendues à d'autres régions du Kenya, notamment à Mombasa, ville située sur l'océan Indien, et même à Eldoret, une ville de la région de la vallée du Rift qui a été un bastion de soutien au président.

L'opposition politique kenyane a quitté avec fracas la séance de mardi au cours de laquelle le projet de loi a été adopté.

Ruto remis en question

William Ruto, élu en 2022, n'a cessé d'exhorter tous les Kényans à payer leur juste part d'impôts. Certains Kényans se moquent désormais de lui en l'appelant "Zakayo", en référence au collecteur d'impôts biblique Zachée. Beaucoup considèrent sa position agressive comme une forme de dictature qui n'est pas en phase avec les réalités des gens ordinaires.

En 2023, après que les tribunaux ont bloqué certaines de ses propositions fiscales, le président a menacé de ne pas tenir compte des décisions de justice. Cela a suscité des critiques de la part de la Law Society of Kenya, dont le dirigeant a accusé M. Ruto de se considérer comme étant au-dessus de la loi.

Les activistes pro-démocratie ont averti que les attaques de Ruto contre le système judiciaire indiquaient une tendance autoritaire. Certains voient des similitudes entre Ruto et son mentor Daniel arap Moi, l'ancien président qui a dirigé le Kenya pendant une longue période de régime à parti unique.

Homme ordinaire, jet privé

Lors de sa campagne présidentielle, M. Ruto s'est présenté comme le candidat de l'establishment et s'est engagé à mettre en œuvre des politiques visant à mettre plus d'argent dans les poches des Kenyans. Mais les "débrouillards" qui l'ont soutenu ont été consternés lorsque son gouvernement a supprimé les subventions cruciales au carburant et à la farine de maïs. De nombreux Kényans y ont vu une trahison.

Ruto, aujourd'hui fabuleusement riche, exhorte fréquemment les Kényans à se serrer la ceinture. Mais sa visite d'État aux États-Unis en mai a suscité la controverse lorsqu'il a affrété un jet privé de luxe au lieu d'utiliser le jet présidentiel ou la compagnie nationale kenyane. M. Ruto a ensuite déclaré que le jet affrété avait été payé par des amis qu'il n'a pas nommés.