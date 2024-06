Au Burundi, pénuries et coupures d'électricité plombent le quotidien

Le Burundi semble manquer de tout, sauf de patience. La répression politique meurtrière qui s'est abattue sur ce pays d'Afrique de l'Est appartient désormais au passé. Mais le retour à la faveur internationale, et aux avantages qui en découlent comme l'aide au développement, est lent. Comme toujours, ce sont les citoyens ordinaires qui en souffrent le plus.

La situation n'a jamais été facile au Burundi, pays enclavé, qui a parfois été décrit comme le pays le plus pauvre du monde, selon les chiffres des Nations unies.

La liste des produits de base en pénurie ces derniers mois va du carburant au sucre. Mais c'est la pénurie d'électricité qui frappe le plus durement, ralentissant les tentatives de reprise économique.

Des coupures de courant se produisent tous les jours, souvent pendant plus de deux heures d'affilée, ce qui est inhabituel même dans une région où de nombreux gouvernements s'efforcent de répondre à la demande d'électricité.

Les années pendant lesquelles le pays a été relativement coupé de certains partenaires internationaux clés ont fait des ravages. Le président actuel, Evariste Ndayishimiye, a promis des réformes et, peu à peu, des partenaires comme l'Union européenne et les États-Unis ont allégé leurs sanctions.

Le Burundi a connu une relative stabilité. En janvier, la Banque mondiale a annoncé une nouvelle subvention pouvant atteindre 40 millions de dollars pour aider le gouvernement à éviter de graves pénuries de produits de base. Le projet se concentre sur l'amélioration de la crédibilité du système financier burundais.

En janvier également, des complications sont apparues. Le Burundi a fermé sa frontière avec le Rwanda, accusant son voisin de soutenir les rebelles, ce que le Rwanda a démenti. Les autorités burundaises ont déclaré que la fermeture de la frontière n'était pas responsable des pénuries généralisées de produits de base, car la plupart des échanges commerciaux passent par la République démocratique du Congo (RDC), mais un partenaire commercial important a été touché.

Le Burundi exporte peu et dépend fortement de l'aide des donateurs, ce qui rend ses relations internationales essentielles.

Selon les habitants, le problème le plus urgent à résoudre ces jours-ci est le manque de fiabilité de l'approvisionnement en électricité, qui peut entraîner l'arrêt des activités dans tout le pays pendant des heures.

Des administrateurs d'hôpitaux aux hôteliers, les Burundais ont déclaré à l'Associated Press qu'ils perdaient de l'argent - et que le gouvernement en perdrait aussi lorsqu'il s'agira de collecter les impôts.

À Ngozi, une ville du nord du Burundi, le coiffeur Anicet Manirambona évoque avec frustration des coupures d'électricité au milieu de la coiffure d'une personne. "Cela peut prendre plusieurs heures", dit-elle. "En colère, le client décide de partir et ne reviendra plus jamais."

Certaines entreprises ont investi dans des générateurs mais peinent à trouver du carburant pour les alimenter. L'approvisionnement en produits pétroliers a été sporadique cette année, principalement en raison de la pénurie de devises étrangères.

"Nous sommes parfois obligés d'interrompre temporairement nos programmes à cause des coupures d'électricité lorsqu'il n'est pas aussi facile d'obtenir du carburant pour alimenter le générateur", déclare Bénigne Magendero, directeur de Radio Buntu, basée à Ngozi.

La capacité électrique installée du Burundi est d'environ 115 mégawatts, et moins de 15% des 12 millions d'habitants du pays sont connectés au réseau national, selon les chiffres officiels.

Le plan de développement décennal du pays jusqu'en 2027 indique que 400 mégawatts sont nécessaires pour atteindre les objectifs d'industrialisation. Les autorités gouvernementales imputent les pannes d'électricité à des équipements obsolètes datant des années 1960.

Une nouvelle centrale hydroélectrique en construction dans la province de Cibitoke, au nord-ouest du pays, ajouterait 20 mégawatts au réseau national. Deux autres centrales hydroélectriques en cours de construction ajouteront un total de 76 mégawatts au réseau lorsqu'elles seront mises en service dans le courant de l'année, selon l'entreprise publique de services publics connue sous le nom de Regideso.

"Lorsque nous lançons notre activité, notre première priorité est de satisfaire nos clients", a déclaré Evariste Hakizimana, directeur d'une imprimerie dans la capitale commerciale de Bujumbura. L'irrégularité de l'électricité au Burundi "a un impact sur la réputation de l'entreprise".