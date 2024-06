Manifestations et contestations électorales en Afrique du Sud

En Afrique du Sud, de nombreux électeurs mécontents ont défilé dans les rues pour demander une enquête sur des allégations de fraude électorale. Un groupe de partis politiques, dont le parti MK uMkhonto weSizwe de l'ancien président sud-africain Jacob Zuma et l'Alliance pour la restauration de l'Afrique (ARA), avaient appelé à manifester.

Grant Claasen, conseiller municipal du Cap pour l'Alliance pour la restauration de l'Afrique, a déclaré : "Nous faisons entendre notre voix aujourd'hui, comme nous l'avons fait au cours des deux dernières semaines, parce que non seulement l'ARA, mais aussi les habitants du Cap, les habitants d'Afrique du Sud ne sont pas satisfaits du résultat de l'élection. Il y a eu trop d'irrégularités, nous l'avons déjà dit, des bulletins de vote qui ont disparu, des bulletins de vote qui sont tombés aux mains des présidents de séance."

Le chef de l'Alliance démocratique (DA), John Steenhuisen, a déclaré que son parti soutiendrait la candidature de Cyril Ramaphosa à la présidence. Face à cette alliance, le parti MK de Zuma a annoncé son intention de déposer un recours en justice.

Faizel Moosa, coordinateur du parti uMkhonto weSizwe pour le Cap-Occidental, a affirmé : "Le président Zuma a été très clair : aucun membre de MK ne va commencer à brûler et à détruire des choses, et cela montre à quel point nous sommes disciplinés, même si certains jugements sont plutôt douteux et que nous nous sentons visés en tant qu'organisation. Nous restons néanmoins déterminés, pacifiques et nous suivrons toutes les voies possibles du système juridique pour mener à bien cette bataille."

Tous les membres de l'Assemblée nationale prêteront serment à Cape Town, à l'exception des 58 députés du parti MK. La Cour constitutionnelle a rejeté la demande de MK visant à interdire la prestation de serment des membres du Parlement.