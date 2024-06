Afrique du Sud : Ramaphosa réélu pour un second mandat présidentiel

Fin de l’attente pour les Sud-africains, Cyril Ramaphosa a officiellement été réélu président du pays pour un second mandat par les législateurs vendredi.

Sa réélection intervient grâce à l’accord conclu par son parti, le Congrès national africain. L'ANC a signé en faveur d’une coalition historique avec le principal parti d'opposition et d'autres partis.

S’exprimant devant l’Assemblée nationale au Cap, le chef d’état s'est engagé à travailler avec les membres de tout l'échiquier politique :"Madame la Présidente, je tiens à remercier les membres de cette auguste Assemblée qui ont voté pour moi, qui, par leurs votes, ont investi et placé leur confiance en moi. J'ai l'intention de travailler avec tous les membres et même avec ceux qui n'ont pas voté pour moi ou qui n'ont pas trouvé le moyen de voter pour moi. C'est leur droit démocratique. Nous sommes tous des Sud-Africains et je servirai tout le monde et je travaillerai même avec ceux qui ne m'ont pas soutenu ce soir", a déclaré Cyril Ramaphosa, Président de l'Afrique du Sud.

M. Ramaphosa a remporté la large victoire lors d'un vote au Parlement face à un candidat surprise, Julius Malema, le chef du parti d'extrême gauche des Combattants de la liberté économique.

Le président sud-africain a obtenu 283 voix contre 44 pour M. Malema dans cette assemblée de 400 membres.