Irak : au moins 10 blessés dans l'incendie d'une raffinerie à Erbil

Au moins 10 personnes ont été blessées dans l'incendie des réservoirs de carburant en Irak.

Une épaisse fumée recouvrait encore le ciel d'Erbil, dans le nord de l'Irak . Alors que les pompiers tentaient toujours de venir à bout de l’incendie qui s’est déclaré dans des raffineries de cette ville du Kurdistan dans la nuit de mercredi à jeudi.

Le feu et parti des réservoirs contenant des tonnes de carburant avant de gagner les raffineries.

"Nous sommes gravement touchés par cet incendie et cette raffinerie. S'ils ont des pertes financières, nous avons des problèmes de santé. Notre santé est gravement affectée par ces raffineries. Nous avons des patients que nous devons emmener chez le médecin deux ou trois fois par semaine, et tout cela à cause de l'odeur", raconte Fakhir Talib.

Plus de 40 équipes de pompiers luttent contre le brasier, selon le département régional de la défense civile du Kurdistan.