USA : l'Apollo Theater honore Usher et Babyface

À l'occasion de son 90e anniversaire, le théâtre Apollo, un lieu culturel emblématique de Harlem, à New York, a rendu hommage à deux légendes du R&B, Babyface et Usher.

Babyface a eu le privilège d'actionner l'interrupteur lors d'une cérémonie d'éclairage et de découvrir les expositions immersives de l'Observatory Experience. Le célèbre auteur-compositeur-interprète, connu sous le vrai nom Kenneth Edmonds, a été honoré d'un prix spécial pour l'ensemble de sa carrière.

"Je suis vraiment reconnaissant envers tous mes fans. C'est incroyable. Je tiens à remercier l'Apollo de m'avoir accordé cet honneur pour commencer. Je n'aurais jamais imaginé obtenir cela. En fait, je ne me voyais pas du tout ici à l'Apollo. Je n'avais pas envie de me produire ici parce que je redoutais les huées. Mais... Mais je n'ai pas été hué. Je suis donc vraiment heureux d'être venu à l'Apollo. Et quand j'ai reçu l'appel disant que l'Apollo voulait m'honorer. Vous savez, à l'intérieur, c'était comme, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu. Mais pas vraiment comme, oh mon Dieu, oh mon Dieu. C'était vraiment comme, oh mon Dieu, il a fait ça. Dieu a fait ça pour moi..." a-t-il dit.

Babyface, fort de ses 13 Grammy Awards, a joué un rôle essentiel dans l'industrie musicale, façonnant les carrières d'artistes tels que Beyoncé, Justin Bieber, Aretha Franklin et Whitney Houston. Lors de la cérémonie, Mary J. Blige et Clive Davis ont mis en avant l'impact majeur de cet artiste de 65 ans dans la promotion de la musique et de la culture afro-américaine.

Babyface a le pouvoir de toucher la vie de n'importe quel artiste et de la transformer. Alors, Face, je veux te remercier d'avoir touché ma vie et de l'avoir changée avec ton talent et ta présence. Je t'aime. Félicitations pour cet honneur bien méritée et attendue depuis longtemps au temple de la renommée de l'Apollo. Merci beaucoup a assuré Mary J Blige.

Depuis son inauguration en 1914, le théâtre Apollo a été le lieu de nombreux spectacles de variétés, de concerts de musique soul, jazz, R&B et hip-hop, ainsi que du célèbre concours amateur "Showtime at the Apollo". Avec cette consécration, le nom de Babyface figurera désormais sous la marquise emblématique du théâtre, située sur la 125e rue. Usher a reçu un prix pour sa carrière.

Tous les bénéfices du 90e anniversaire du théâtre Apollo serviront à soutenir les programmes artistiques, éducatifs et communautaires de l'organisation à but non lucratif, qui sont organisés tout au long de l'année.