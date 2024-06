Malawi : 21 jours de deuil pour le vice-président Saulos Chilima

Le gouvernement du Malawi a déclaré mercredi que le vice-président Saulos Chilima serait honoré par des funérailles nationales après sa mort dans un accident d'avion avec huit autres personnes.

Le président Lazarus Chakwera avait déjà annoncé 21 jours de deuil national mardi, lorsque l'épave du petit avion militaire transportant M. Chilima et une ancienne première dame a été découverte dans une zone montagneuse du nord du pays. Les drapeaux seront mis en berne dans tout le pays d'Afrique australe pendant la période de deuil.

M. Chakwera a nommé un comité ministériel chargé de superviser les préparatifs des funérailles nationales de M. Chilima, a indiqué le gouvernement dans un communiqué. Aucune date n'a été annoncée.

M. Chakwera avait précédemment déclaré qu'il y avait 10 personnes à bord de l'avion, mais le gouvernement affirme désormais que neuf personnes au total se trouvaient à bord de l'appareil lorsqu'il s'est écrasé.

Toutes les personnes ont été tuées sur le coup lorsque l'avion à double hélice s'est écrasé dans une région vallonnée et boisée par mauvais temps, a déclaré le président. Parmi les victimes figurait l'ancienne première dame Shanil Dzimbiri, l'ex-épouse de l'ancien président du Malawi, Bakili Muluzi. Six passagers et trois membres d'équipage militaire ont été tués.

L'avion transportait M. Chilima et des membres de son équipe pour un court vol entre la capitale, Lilongwe, et la ville de Mzuzu, dans le nord du pays, afin d'assister aux funérailles d'un ancien ministre du gouvernement, lorsqu'il a été porté disparu lundi matin.

Le président a déclaré que les contrôleurs aériens avaient demandé à l'avion de ne pas atterrir à Mzuzu en raison du mauvais temps et de la mauvaise visibilité et de retourner à Lilongwe. Les contrôleurs aériens ont alors perdu le contact avec l'avion et celui-ci a disparu des radars.

Des centaines de soldats, de policiers et de gardes forestiers ont mené des recherches pendant plus de 24 heures avant que l'épave ne soit découverte dans une plantation forestière au sud de Mzuzu.

Les dépouilles des victimes ont été ramenées à Lilongwe à bord d'un hélicoptère de l'armée de l'air zambienne dans la nuit de mardi à mercredi, alors que des officiels et des personnes en deuil, dont M. Chakwera et l'épouse de M. Chilima, Mary, s'étaient rassemblés à l'aéroport. Les corps de Chilima et des autres victimes ont été transportés de l'aéroport dans des ambulances, tandis que des soldats s'alignaient sur le tarmac et saluaient.