Malawi : recherches en cours pour retrouver l'avion du vice-président

*Le président du Malawi, Lazarus Chakwera, a réaffirmé lundi que les opérations de recherche pour retrouver un avion militaire transportant le vice-président du pays, Saulos Chilima, se poursuivraient "jusqu'à ce que l'avion soit retrouvé".*

Cette déclaration survient après la disparition de l'appareil, survenue lors d'un vol de courte durée de la capitale vers une région montagneuse du nord du pays.

L'avion, qui transportait également neuf autres personnes, a quitté Lilongwe, la capitale du Malawi, à 9h17. Cependant, il a disparu des radars et n'a pas atterri comme prévu environ 45 minutes plus tard à l'aéroport international de Mzuzu, situé à environ 370 kilomètres (230 miles) au nord. Mzuzu, troisième plus grande ville du Malawi et capitale de la région nord, se trouve dans une zone vallonnée et boisée dominée par la chaîne de montagnes Viphya, connue pour ses vastes plantations de pins.

Face à cette situation critique, le président Chakwera a immédiatement ordonné une opération de recherche et de sauvetage.

Des équipes composées de soldats, de policiers et d'autres intervenants fouillent actuellement les zones boisées autour de Mzuzu à la recherche de l'avion disparu. Le groupe médiatique The Times du Malawi a rapporté que les opérations se concentrent sur ces régions densément forestières, en raison des difficultés de visibilité et des conditions météorologiques défavorables.

Chakwera a également démenti les rumeurs selon lesquelles les opérations de recherche auraient été suspendues, affirmant que les soldats de la Force de Défense du Malawi (MDF) sont toujours sur le terrain. Il a donné des instructions strictes pour que l'opération continue jusqu'à ce que l'avion soit retrouvé et a demandé aux responsables de la MDF de fournir des mises à jour régulières afin de tenir le public informé des progrès.

"Je sais que certains médias ont rapporté que les opérations de recherche et de sauvetage ont été suspendues, mais c'est faux. Les soldats de la MDF sont toujours sur le terrain à effectuer les recherches et j'ai donné des instructions strictes pour que l'opération continue jusqu'à ce que l'avion soit retrouvé", a déclaré le président.

Le vice-président Saulos Chilima, âgé de 51 ans, était en route vers Mzuzu pour une visite officielle lorsque l'avion a disparu. La situation reste critique et la nation entière est en attente de nouvelles informations concernant le sort des passagers à bord.