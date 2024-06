Au Soudan, les enfants rêvent de paix

Pris en étau par un conflit qui s’éternise, les enfants soudanais aspirent désespérément à un retour à la normale.

Depuis le début du conflit en avril 2023, près de 19 millions d'enfants sont sans éducation. Malgré les difficultés et les épreuves qu'ils endurent, ces jeunes gardent l’espoir de voir un jour leur nation se relever et retrouver la paix. Un préalable à la réouverture des lieux d'enseignement. Lorsqu’on les interroge, plusieurs d’entre eux expriment un profond désir de contribuer à la reconstruction de leur pays, dévasté par une lutte de pouvoir acharnée entre deux généraux.

"J'aimerais que ma mère et moi puissions aller en Arabie Saoudite pour rendre visite à mes frères et à mon père et passer du temps avec eux. J'espère que la guerre cessera bientôt, que nous pourrons retourner à l'école et faire venir nos frères d'Arabie Saoudite " explique un enfant.

Le conflit a contraint plus de 4 millions d'enfants à fuir les violences. Sur le terrain, les groupes armés poursuivent sans relâche leurs affrontements, laissant dans une situation critique près de la moitié de la population. Une crise humanitaire sans précédent dans laquelle les enfants sont les premières victimes.