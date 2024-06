Ghana : manifestation contre les coupures d'électricité

Dans les rues d'Accra, les populations ont réclamé, samedi, la fin des coupures d'électricité au Ghana.

Ce pays subit des interruptions intempestives dans la fourniture d'électricité depuis déjà quelques années; Et selon les organisations de la société civile, cela ne peut plus durer.

Le terme « Dumsor », dérivé des mots akan signifiant « off » et « on », fait référence aux coupures de courant fréquentes et imprévisibles qui frappent le Ghana depuis des années. Ce problème a eu d'importantes répercussions sociales, économiques et commerciales, en particulier entre 2015 et aujourd'hui.

La dernière grave crise dumsor a commencé vers 2012 et a persisté avec une intensité variable. En 2015, la situation était devenue désastreuse et a donné lieu à des manifestations de grande ampleur et à des campagnes sur les médias sociaux sous le hashtag #DumsorMustStop, menées par des célébrités telles qu'Yvonne Nelson et Sarkodie.

La réduction des niveaux d'eau dans le barrage d'Akosombo en raison de la sécheresse, qui affecte la production d'énergie hydroélectrique.

L'irrégularité de l'approvisionnement en gaz du Nigeria via le gazoduc ouest-africain.

Des contraintes fiscales qui ont entravé l'achat de carburants alternatifs comme le pétrole brut.

Le mauvais entretien des infrastructures de transmission et de distribution, qui a entraîné des pertes importantes.

Les fréquentes coupures d'électricité ont gravement affecté la vie quotidienne. Les ménages ont dû faire face à des perturbations, les étudiants s'efforçant d'étudier dans l'obscurité et les services de santé compromis en raison du manque de fiabilité de l'électricité. L'agitation sociale s'est accrue à mesure que les gens perdaient confiance dans la capacité du gouvernement à résoudre le problème de manière efficace.

Les petites et moyennes entreprises (PME) ont été les plus durement touchées, de nombreuses entreprises fermant leurs portes en raison du coût élevé du fonctionnement des générateurs. Près de 50 %, des petites industries ont connu des temps d'arrêt importants, entraînant une baisse de la productivité et des pertes de revenu.