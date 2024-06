Élections en Afrique du Sud : Ramaphosa appelle à former une coalition

Suite à l'annonce des résultats définitifs des élections législatives en Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa à appeler les partis politiques à trouver un terrain d'entente pour former une coalition à l'Assemblée nationale.

C’est la fin d'une domination politique en Afrique du Sud. Pour la première fois depuis la fin de l’apartheid, l’ANC devra former une coalition à l’Assemblée nationale pour conserver le pouvoir.

Dimanche, les résultats définitifs des législatives ont confirmé qu'aucun parti politique n'avait obtenu la majorité. Lors d'un discours, le président sud-africain, Cyril Ramaphosa a appelé les partis politiques à surmonter leurs différences et à trouver un « terrain d'entente ».

« Notre peuple s'est exprimé et que cela nous plaise ou non, il s'est exprimé. En tant que dirigeants de partis politiques, ayant occupé ou occupant des postes à responsabilité dans la société, nous avons entendu la voix de notre peuple et nous devons respecter ses choix et ses souhaits », déclare Cyril Ramaphosa.

« Cette élection a clairement montré que les Sud-Africains attendent de leurs dirigeants qu'ils travaillent ensemble pour répondre à leurs besoins. Ils attendent des partis pour lesquels ils ont voté qu'ils trouvent un terrain d'entente, qu'ils surmontent leurs différences, qu'ils agissent et travaillent ensemble pour le bien de tous », constate-t-il.

Déçus par les précédents mandats, les électeurs ont boycotté l'ANC en raison de son incapacité à endiguer la pauvreté généralisée et le taux de chômage élevé.

L'ANC doit désormais forger des alliances et trouver des alliés parmi les trois têtes de l'opposition. Le parti pourrait composer une coalition sur sa droite, avec l'Alliance Démocratique (DA) ou sur sa gauche radicale, avec l'Umkhonto we Sizwe (MK) de Zuma ou les Combattants pour la liberté économique (EFF) de Julius Malema, deux ex-figures de l'ANC.

Le nouveau Parlement sud-africain devra siéger pour la première fois et élire un président dans les 14 jours suivant la proclamation des résultats de l'élection.