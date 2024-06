Afrique du Sud : l'ANC recherche toujours une coalition

Les hauts responsables du Congrès national africain (ANC) d'Afrique du Sud ont eu des discussions avec les représentants de cinq autres partis au sujet d'une coalition ou d'un autre accord pour former un gouvernement, mais aucune décision n'a été prise et les discussions n'en sont qu'à leur début, a déclaré l'ANC mercredi.

L'Afrique du Sud s'est retrouvée dans une impasse électorale après que l'ANC, longtemps au pouvoir, a perdu la majorité qu'il détenait depuis 30 ans lors des élections de la semaine dernière, sans qu'aucun parti ne parvienne à le dépasser. L'ANC reste le plus grand parti.

La porte-parole de l'ANC, Mahlengi Bhengu-Motsiri, a déclaré aux journalistes que des discussions "exploratoires" avaient eu lieu avec l'Alliance démocratique, principal parti d'opposition, les Combattants de la liberté économique, parti d'extrême gauche, et trois autres petits partis. Elle a ajouté que l'ANC avait "à plusieurs reprises" tendu la main au nouveau parti MK de l'ancien président Jacob Zuma pour des pourparlers, mais qu'il n'y avait eu "aucune réponse positive".

M. Zuma est un ancien dirigeant de l'ANC qui a tourné le dos au parti et est devenu un fervent critique de l'actuel président Cyril Ramaphosa.

L'ANC a présenté les discussions avec les autres partis comme une tentative de former un gouvernement d'"unité nationale" et une coalition formelle n'est pas la seule option, a déclaré l'ANC. Elle pourrait rassembler de nombreux partis dans l'accord et pas seulement ceux qui peuvent atteindre une majorité avec leur part combinée des votes.

Gouvernement minoritaire

L'ANC pourrait également former un gouvernement minoritaire et Mme Bhengu-Motsiri a déclaré que l'ANC pourrait même envisager de prendre sa place sur les bancs de l'opposition si cela s'avérait préférable pour le pays.

L'ANC se dit prêt à collaborer avec l'un ou l'autre des plus de 50 partis qui ont participé aux élections de la semaine dernière afin de trouver une solution. Le Parlement doit siéger d'ici le 16 juin pour élire un président - M. Ramaphosa cherchant à obtenir un second mandat - et un accord quelconque doit être mis en place pour que cela se produise.

"Nous avons rencontré tous les partis désireux d'apporter des idées sur la manière dont nous pouvons collectivement faire avancer notre pays pour former un gouvernement qui garantisse l'unité nationale et la stabilité", a déclaré Mme Bhengu-Motsiri.

L'ANC n'a réussi à obtenir que 159 des 400 sièges parlementaires, ce qui constitue le pire résultat électoral de son histoire. Il est suivi par l'Alliance démocratique avec 87 sièges, le parti uMkhonto weSizwe (parti MK) avec 58 sièges, les Combattants de la liberté économique (gauche) avec 39 sièges et le Parti de la liberté Inkatha avec 17 sièges.

Les analystes ont prévenu que l'ANC risquait de s'aliéner une partie de sa base traditionnelle en entrant dans une coalition avec les trois principaux partis d'opposition. Deux d'entre eux, les Combattants pour la liberté économique et le parti MK, ont été créés respectivement en 2013 et en 2023, après que leurs dirigeants fondateurs se sont séparés de l'ANC.

Tensions

Le parti MK a obtenu de bons résultats lors des élections, devenant le troisième plus grand parti avec 14% du vote national et volant un nombre important d'électeurs traditionnels de l'ANC lors de sa toute première élection, près de six mois après sa création.

La perspective d'une coalition entre l'ANC et la DA devrait se heurter à l'opposition de certains membres de l'ANC et de ses partenaires d'alliance, notamment le Congrès des syndicats sud-africains (Cosatu) et le Parti communiste sud-africain.

"Ce qui est essentiel, c'est qu'une coalition soit dirigée par l'ANC et le président Ramaphosa, qu'elle soit progressiste, axée sur les besoins des communautés de la classe ouvrière, qu'elle défende les droits des travailleurs, qu'elle développe l'économie et crée des emplois, qu'elle s'attaque à la criminalité et à la corruption, qu'elle investisse dans les services publics et qu'elle unisse la nation", a déclaré le porte-parole de la Cosatu, Matthew Parks.

Les tensions possibles avant les négociations entre l'ANC et le parti MK étaient déjà apparentes lorsque les résultats des élections sont devenus clairs, le porte-parole du parti MK ayant déclaré à l'Associated Press que le parti "ne négocierait pas avec l'ANC de Cyril Ramaphosa".

Siphiwe Nyanda, membre éminent de l'ANC et ancien ministre de la Défense, fait partie de ceux qui ont publiquement mis en garde l'ANC contre une coalition avec le MK de Zuma.

"Maintenant que Zuma a infligé tant de dommages à l'ANC de l'extérieur, ses complices, qui sont toujours ancrés dans la direction de l'ANC, se précipitent pour le ramener afin qu'il puisse terminer son travail de destruction du mouvement de libération du peuple opprimé d'Afrique du Sud, dont il était autrefois fier", a déclaré M. Nyanda dans un communiqué.