Le Maroc sensibilise aux risques de feux de forêts

Aux portes de Kénitra, la forêt de Sakina au Maroc attire chaque jour des milliers de visiteurs, mais cette popularité pose un défi majeur en matière de sécurité incendie.

La forêt de Sakina, située en périphérie de Kénitra, à 45 kilomètres au nord de Rabat, est une destination prisée par les familles pour leurs pique-niques. Elles profitent de l'ombre des arbres pour organiser des barbecues l'après-midi, échappant ainsi à la chaleur estivale.

Ce parc de 150 hectares attire régulièrement entre 5 000 et 10 000 visiteurs par jour, dont la majorité apporte un repas à cuisiner en plein air. Cependant, cette popularité croissante pose un défi majeur en termes de sécurité incendie.

Ahmed Araba, garde forestier de la forêt de Sakina, exprime son inquiétude : "Le premier problème que nous rencontrons dans ce parc urbain est le feu, surtout pendant la saison estivale. Nous avons un problème avec les nouveaux visiteurs qui apportent leur nourriture crue pour la cuisiner. Lorsqu'ils arrivent au parc, ils creusent des trous et allument des feux, ce qui constitue un danger pour les arbres."

Face à cette menace, l'Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF) intensifie ses efforts de sensibilisation à la sécurité incendie auprès des visiteurs. Les forêts marocaines deviennent extrêmement inflammables durant l'été en raison de l'augmentation des températures, de la baisse de l'humidité de l'air et de l'apparition de vents secs et chauds. Un moment d'inattention peut provoquer un incendie dévastateur.

Les pompiers, les gardes forestiers et les membres du personnel de l'ANEF s'emploient à informer les visiteurs en distribuant des brochures sur la prévention des incendies. Et les efforts portent leurs fruits. Said Tawil, un visiteur, a bien compris le message : "Si je visite une autre forêt et que je rencontre quelqu'un en train d'allumer un feu à côté d'un arbre, je lui conseillerai de ne pas le faire pour ne pas nuire à l'arbre et à lui-même. Nous devons protéger la forêt car c'est notre mère."

Un autre visiteur, Youssef El Guerch, a choisi de ne pas cuisiner de nourriture lors de ses sorties : "Pour éviter le danger des incendies de forêt, j'évite d'apporter avec moi toute matière inflammable telle que du charbon de bois ou des bouteilles de gaz. J'évite tous les problèmes en apportant de la nourriture prête de chez moi."

Les statistiques de l'ANEF sont éloquentes. En 2023, 466 incendies ont été recensés, affectant 6 426 hectares, tandis que la superficie brûlée l'année précédente atteignait 22 760 hectares. Mostafa Salah Benramel, expert en climat et président de l'ONG environnementale Association Écologique des Minarets pour le Climat et le Développement, attribue les récentes sécheresses au phénomène El Niño : "Il y a le phénomène El Niño qui contribue à l'augmentation des températures pendant toutes les saisons et aussi à la réduction des précipitations qui rend les plantes très sèches. La plus petite étincelle résultant d'une activité humaine déclenche des incendies aux conséquences catastrophiques."

El Niño, un réchauffement naturel et temporaire d'une partie du Pacifique, modifie les régimes climatiques mondiaux. Des études indiquent qu'avec le réchauffement climatique, ces phénomènes pourraient devenir plus puissants.

Cependant, l'ANEF a réussi à réduire de 70 % la superficie touchée par les incendies de forêt en 2023 par rapport à l'année précédente. Le Major Bilal El Yaacoubi, chef de la zone de Kénitra pour le développement forestier, souligne l'importance de la technologie et de l'expérience : "Nous comptons sur des moyens et des méthodes sophistiqués pour lutter contre les incendies de forêt, parmi lesquels des drones qui nous aident à localiser précisément la source des incendies, en plus de la flotte d'avions Canadair. Nous avons la formation ainsi que l'expérience acquise lors des incendies précédents. Tous ces facteurs aident le Maroc à réussir dans la lutte contre les incendies et à réduire l'étendue des zones endommagées."

Pour l'année 2024, l'ANEF a alloué un budget total de 153 millions de dirhams pour la prévention et la lutte contre les incendies de forêt. En complément de ce budget, le Maroc a élargi sa flotte d'avions Canadair spécialisés dans la lutte contre les incendies à sept, avec un huitième prévu pour l'année prochaine.