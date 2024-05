LGBT : le pape François présente ses excuses pour des propos offensants

Le pape François s'est excusé mardi après avoir été cité en train d'utiliser un terme vulgaire et désobligeant à propos des hommes gays pour réaffirmer l'interdiction de l'Église catholique à l'égard des prêtres gays.

Le tollé qui s'en est suivi a mis en évidence le fait que l'enseignement officiel de l'Église sur l'homosexualité se heurte souvent à la réalité non reconnue qu'il y a beaucoup d'hommes gays dans la prêtrise, et beaucoup de catholiques LGBTQ+ qui veulent faire pleinement partie de la vie et des sacrements de l'Église.

Le porte-parole du Vatican, Matteo Bruni, a publié une déclaration reconnaissant la tempête médiatique déclenchée par les commentaires du pape François, qui ont été prononcés à huis clos devant les évêques italiens le 20 mai.

Lundi, les médias italiens avaient cité des évêques italiens anonymes selon lesquels le pape François avait utilisé en plaisantant le terme "pédé" en s'exprimant en italien au cours de la rencontre. Il avait utilisé ce terme pour réaffirmer l'interdiction faite par le Vatican aux homosexuels d'entrer dans les séminaires et d'être ordonnés prêtres.

M. Bruni a déclaré que le pape François était au courant de ces articles et a rappelé que le pape argentin, qui a fait de la sensibilisation aux droits des catholiques LGBTQ+ une caractéristique de son pontificat, a longtemps insisté sur le fait qu'il y avait "de la place pour tout le monde" dans l'Église catholique.

"Le pape n'a jamais eu l'intention d'offenser ou de s'exprimer en termes homophobes, et il présente ses excuses à ceux qui ont été offensés par l'utilisation d'un terme qui a été rapporté par d'autres", a déclaré M. Bruni.

Dans sa déclaration, M. Bruni a soigneusement évité de confirmer que le pape avait effectivement utilisé ce terme, conformément à la tradition du Vatican qui consiste à ne pas révéler ce que le pape dit à huis clos. Mais M. Bruni n'a pas non plus nié les propos.

Mais pour ceux qui plaident depuis longtemps en faveur d'une plus grande inclusion et d'une meilleure acceptation des catholiques LGBTQ+, le problème est plus important que le mot lui-même.

"Plus que l'injure proférée par le pape, ce qui est dommageable, c'est l'insistance de l'Église institutionnelle à bannir les homosexuels de la prêtrise, comme si nous ne connaissions pas tous (et n'exercions pas notre ministère aux côtés) de très nombreux prêtres homosexuels, célibataires et doués", a fait remarquer Natalia Imperatori-Lee, présidente du département d'études religieuses du Manhattan College.

"La communauté LGBTQ semble être la cible constante d'"erreurs" désinvoltes de la part de personnes au Vatican, y compris le pape, qui devraient être mieux informées", a-t-elle ajouté.

Le pape François s'adressait à une assemblée de la conférence épiscopale italienne, qui a récemment approuvé un nouveau document décrivant la formation des séminaristes italiens. Ce document, qui n'a pas été publié dans l'attente de son examen par le Saint-Siège, aurait cherché à ouvrir une brèche dans l'interdiction absolue du Vatican à l'égard des prêtres homosexuels en introduisant la question du célibat comme condition première pour les prêtres, qu'ils soient homosexuels ou hétérosexuels.

L'interdiction du Vatican a été formulée dans un document de 2005 de la Congrégation pour l'éducation catholique, puis réitérée dans un document ultérieur en 2016, qui stipule que l'Église ne peut admettre dans les séminaires ou ordonner des hommes qui "pratiquent l'homosexualité, présentent des tendances homosexuelles profondes ou soutiennent ce qu'on appelle la culture gay".

Les prêtres de l'Église catholique de rite latin ne peuvent pas se marier, tandis que ceux des églises de rite oriental le peuvent. L'enseignement de l'Église considère que les homosexuels doivent être traités avec dignité et respect, mais que les activités entre personnes du même sexe sont "intrinsèquement contre-nature".

Lors de sa réunion du 20 mai avec les évêques italiens, François a réaffirmé avec force l'interdiction des prêtres homosexuels au Vatican, plaisantant sur le fait qu'"il y a déjà un air de pédale" dans les séminaires, ont rapporté les médias italiens, après une première information du site de ragots Dagospia.

L'italien n'est pas la langue maternelle de François, et le pape argentin a déjà fait des gaffes linguistiques qui ont fait sourciller. Le pape argentin, âgé de 87 ans, s'exprime souvent de manière informelle, utilisant l'argot et même des jurons en privé.

Il est cependant connu pour son ouverture aux catholiques LGBTQ+, à commencer par son célèbre commentaire "Qui suis-je pour juger ?"en 2013 à propos d'un prêtre qui aurait eu un amant homosexuel dans son passé. Il s'est occupé des catholiques transgenres, a autorisé les prêtres à bénir les couples de même sexe et a appelé à la fin de la législation anti-gay, déclarant dans une interview à l'Associated Press en 2023 qu'"être homosexuel n'est pas un crime".

Cependant, il a parfois offensé les personnes LGBTQ+ et leurs défenseurs, notamment dans cette même interview où il a laissé entendre que si l'homosexualité ne constituait pas un crime, c'était un péché. Il a par la suite précisé qu'il faisait référence à l'activité sexuelle et que toute relation sexuelle en dehors du mariage entre un homme et une femme était un péché aux yeux de l'Église.

Plus récemment, il a approuvé un document du Vatican affirmant que la chirurgie d'affirmation du genre constituait une grave violation de la dignité humaine.

New Ways Ministry, qui défend les intérêts des catholiques LGBTQ+, a salué les excuses de François mardi et a déclaré qu'elles confirmaient que "l'utilisation de l'insulte était un langage familier imprudent". Mais le directeur du groupe, Francis DeBernardo, s'est interrogé sur le contenu sous-jacent des commentaires du pape et sur l'interdiction générale des homosexuels dans la prêtrise.

"Sans clarification, ses mots seront interprétés comme une interdiction générale d'accepter tout homme gay dans un séminaire", soutient M. DeBernardo dans un communiqué, demandant une déclaration plus claire sur les opinions du pape François concernant les prêtres homosexuels "dont beaucoup servent fidèlement le peuple de Dieu chaque jour".

Andrea Rubera, porte-parole de Paths of Hope, une association italienne de chrétiens LGBTQ+, s'est dit incrédule lorsqu'il a lu pour la première fois les commentaires du pape, puis triste lorsque le Vatican n'a pas apporté de démenti. Cela montre que le pape et le Vatican ont encore une "vision limitée" de la réalité des personnes LGBTQ+.

"Nous espérons, une fois de plus, que le moment sera venu d'entreprendre une discussion au sein de l'Église pour approfondir la question des LGBT, en particulier à partir de l'expérience des personnes elles-mêmes", a-t-il déclaré.