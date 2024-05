Iran : qui pour prendre la relève de Raïssi ?

L'Iran a inhumé le défunt président Ebrahim Raisi dans le principal sanctuaire chiite du pays, situé à Mashhad, son village natal. Ebrahim Raisi laisse tout un pays dans la consternation, après ce tragique crash d'hélicoptère qui l'a emporté dimanche.

Ebrahim Raisi est le premier haut responsable gouvernemental à être enterré dans ce mausolée de l’imam Reza depuis la révolution islamique de 1979.

Il avait autrefois supervisé le sanctuaire et une fondation caritative associée à celui-ci, dont la valeur est estimée à plusieurs dizaines de milliards de dollars.

La mort de M. Raisi, du ministre des affaires étrangères Hossein Amirabdollahian et de six autres personnes dans l'accident de dimanche survient à un moment politiquement sensible pour l'Iran, tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger.

"La trajectoire du paysage politique iranien dépend des résultats de l'élection présidentielle de juin, après le décès du président Ebrahim Raisi", selon Foad Izadi, professeur de relations internationales à l'université de Téhéran.

M. Izadi a déclaré que les personnes qui avaient voté ou non pour M. Raisi lors de l'élection présidentielle d'il y a trois ans se sont présentées et ont rejoint le cortège pour rendre hommage au défunt président.

« Plus de 18 millions de personnes ont voté pour M. Raisi lorsqu'il s'est présenté il y a trois ans. Et beaucoup d'autres, même ceux qui n'ont pas voté pour lui, ne veulent pas que le président du pays meure dans un accident aussi tragique. Il est donc difficile pour certaines personnes de s'adapter et de croire ce qui se passe", a déclaré M. Izadi.

Le gouvernement iranien a décidé lundi que la 14e élection présidentielle se tiendrait le 28 juin, a rapporté l'agence de presse officielle IRNA.

Selon l'article 131 de la Constitution iranienne, le Premier vice-président prend la tête de l'exécutif si le président n'est pas en mesure d'exercer ses fonctions. En outre, le président par intérim est tenu de prendre des dispositions pour l'élection d'un nouveau président dans un délai maximum de 50 jours.

Selon M. Izadi, l'avenir de l'Iran dépend de la personne qui sera élue à la présidence lors des prochaines élections.

« En vertu de l'article 131 de la Constitution iranienne, le président en exercice, qui est le vice-président de M. Raisi, ainsi que le chef du pouvoir judiciaire et le président du Parlement iranien, le Majlis, un ancien comité, sont censés organiser de nouvelles élections dans un délai de 50 jours. Dans deux mois environ, vous verrez le nouveau président de l'Iran. La politique intérieure et internationale de l'Iran dépendra du nouveau président. Certains candidats appartiennent au camp des réformateurs. S'ils remportent la présidence, je pense qu'ils voudront revenir au JCPOA et résoudre certaines des difficultés que l'Iran a rencontrées avec les gouvernements occidentaux. Je ne suis pas sûr que les gouvernements occidentaux, en particulier les États-Unis, soient prêts à le faire", a-t-il déclaré.

« Quant à la politique intérieure, il existe des divergences entre les différents partis politiques sur la manière de gérer l'économie, l'inflation et d'autres questions. Il ne nous reste plus qu'à attendre de voir qui deviendra président dans les 50 prochains jours environ", a déclaré M. Izadi.