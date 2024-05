Kenya : Ruto reçu à la Maison Blanche pour sa visite d'Etat aux USA

Le président Joe Biden accueille le président kenyan William Ruto à la Maison Blanche pour une visite d'État de trois jours, alors que le Kenya s'apprête à déployer des forces en Haïti dans le cadre d'une opération menée par les Nations unies pour tenter d'apaiser la crise sécuritaire qui s'aggrave dans ce pays des Caraïbes.

Quelque 1 000 policiers kenyans devraient arriver prochainement en Haïti, dans le cadre d'une mission multilatérale de soutien à la sécurité visant à lutter contre la violence des gangs. Les Bahamas, la Barbade, le Bénin, le Tchad et le Bangladesh sont les autres pays qui devraient apporter leur soutien aux forces kenyanes.

Les États-Unis collaborent depuis des années avec le Kenya dans le cadre de la lutte contre le terrorisme en Afrique, notamment contre le groupe extrémiste Al-Shabab. Le Kenya a participé au groupe de contact pour la défense de l'Ukraine et à un groupe de travail maritime international lancé par l'administration Biden en décembre en réponse aux attaques des Houthis contre les navires opérant en mer Rouge.

La décision de M. Ruto d'envoyer des forces de police en Haïti a été saluée par un haut responsable de l'administration Biden comme une "entreprise sans précédent" et une preuve de leadership mondial de la part du Kenya.

Le Kenya est le premier pays africain depuis 2008 a recevoir les honneurs d'une visite d'État aux États-Unis.

Partenariat

"Il s'agit d'un partenariat profond et étendu", a déclaré cette semaine Jon Finer, principal conseiller adjoint à la sécurité nationale de la Maison-Blanche. Il a ajouté qu'il commençait par la lutte contre le terrorisme dans la région du Kenya en Afrique et s'étendait pour "devenir un fournisseur net de sécurité dans notre propre hémisphère" avec le déploiement à venir en Haïti.

La visite d'État débutera par une réunion à la Maison Blanche avec des chefs d'entreprise américains dans l'après-midi. M. Biden et M. Ruto auront des entretiens formels et tiendront une conférence de presse commune jeudi, avant un dîner d'État. M. Ruto participera également vendredi à un événement organisé à la Chambre de commerce des États-Unis avec la vice-présidente Kamala Harris.

M. Ruto a commencé sa visite des États-Unis à Atlanta, où il a visité le King Center, rencontré la légende de la NBA Shaquille O'Neal et s'est arrêté aux studios Tyler Perry.

Les États-Unis et le Kenya célèbrent le 60e anniversaire de leurs relations diplomatiques. Des responsables de la Maison-Blanche ont indiqué que l'ordre du jour des deux dirigeants porterait sur le commerce et l'investissement, l'innovation technologique, le climat et l'énergie propre, la santé et la sécurité.

Le secrétaire d'État adjoint, Kurt Campbell, a déclaré que les deux pays annonceraient des "engagements substantiels" pour développer le secteur technologique kényan. Le Kenya accueille les bureaux de Google et de Microsoft et s'est positionné comme le centre technologique de l'Afrique de l'Est, connu sous le nom de Silicon Savannah.

Concurrence avec la Chine

M. Biden a réuni des dizaines de dirigeants africains à Washington en décembre 2022 pour démontrer que les États-Unis, sous son mandat, étaient "à fond" sur l'avenir de l'Afrique et a promis des milliards de dollars de financements publics et d'investissements privés sur le continent dans les domaines de la santé, des infrastructures, des affaires et de la technologie. Le démocrate a également promis de se rendre en Afrique subsaharienne en 2023.

Mais d'autres priorités se sont interposées l'année dernière, notamment la guerre entre Israël et le Hamas et la longue bataille de M. Biden avec les républicains pour renouveler le financement de l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. La visite promise de M. Biden en Afrique ne s'est jamais concrétisée.

Les États-Unis sont loin derrière leur rival chinois en matière d'investissements en Afrique, qui est devenue un champ de bataille clé dans la compétition entre les grandes puissances.

M. Biden et ses collaborateurs affirment qu'ils s'attendent à une concurrence économique acharnée avec Pékin en Afrique, mais ils ont cherché à démontrer que Washington est un partenaire beaucoup plus fiable à long terme en Afrique.

À cette fin, M. Biden a pris des mesures dès le début de sa présidence pour accorder plus d'attention à l'Afrique que ses prédécesseurs les plus récents, notamment en accueillant près de 50 dirigeants lors du sommet américano-africain de décembre 2022. Mais depuis ce sommet, les analystes estiment que l'engagement de l'administration s'est essoufflé.

Scène internationale

Cameron Hudson, chercheur principal au Center for Strategic and International Studies Africa Program, a noté que M. Biden n'avait accueilli qu'un seul dirigeant africain, le président angolais João Manuel Gonçalves Lourenço, pour des entretiens à la Maison-Blanche depuis le sommet.

"Cette visite ressemble un peu à une feuille de vigne, non seulement pour les Kényans mais aussi pour l'Afrique en général, et à une sorte de prétexte pour l'administration : toutes les choses que nous avons dites au début de l'administration restent vraies", a déclaré M. Hudson.

M. Ruto cherche à utiliser cette visite pour renforcer sa position sur la scène internationale et il pense que l'envoi de policiers kenyans en Haïti contribuera grandement à la réalisation de cet objectif plus large, a déclaré Macharia Munene, professeur de relations internationales à l'Université internationale des États-Unis pour l'Afrique.

"Ruto aimerait être reconnu, en particulier en Occident, comme le leader des Africains. Et ce type de reconnaissance renforce ce désir", a déclaré M. Munene.

M. Ruto a déclaré qu'avec cette mission en Haïti, l'objectif du Kenya était de "formuler des stratégies réalisables qui conduiront à des solutions à long terme" dans le pays le plus pauvre de l'hémisphère occidental. Haïti souffre de la pauvreté, de l'instabilité politique et des catastrophes naturelles depuis des décennies. Les États-Unis ont accepté de fournir à la mission soutenue par l'ONU une aide financière directe ainsi qu'un soutien en matière de formation, de logistique et de matériel.

Toutefois, le projet de M. Ruto d'impliquer la police kenyane dans une crise survenant à des milliers de kilomètres de là a également suscité une certaine opposition à Nairobi, notamment des recours juridiques visant à bloquer le déploiement des forces de police.

L'intervention internationale en Haïti a une histoire compliquée. Une mission de stabilisation approuvée par l'ONU, qui a débuté en juin 2004, a été entachée par un scandale d'abus sexuels et par l'apparition du choléra, qui a tué près de 10 000 personnes. La mission a pris fin en octobre 2017.