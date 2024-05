Crise climatique : la FAO anticipe les risques d'insécurité alimentaire

En un an, le phénomène climatique El Niño a affecté entre 40 et 50 millions de personnes dans le monde. Afin d'anticiper les risques et de réduire son impact sur les populations, la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a initié plusieurs actions. Elle veut ainsi garantir la sécurité alimentaire des plus vulnérables.

Déclaré en juillet 2023 et prévu pour durer jusqu'à la mi-2024, El Niño est l’un des phénomènes climatiques les plus importants jamais enregistrés. De l’Amérique latine aux Caraïbes, d’Asie au Pacifique, sans oublier l’Afrique australe et l’Afrique de l'Est, El Nino sévi aux quatre coins du monde.

Ayant pris conscience des risques que représente ce phénomène climatique, la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a initié des programmes d’accompagnement et de soutien visant à garantir la sécurité alimentaire des populations vulnérables.

Ces mesures prises sur le terrain comprennent notamment la distribution de semences tolérantes à la sécheresse et la construction de collecteurs d'eau dans le Corridor sec en Amérique centrale ; la réparation des points de rupture des berges des rivières en Somalie pour protéger 40 000 hectares de terres cultivées des inondations attendues ; et l'utilisation des programmes de protection sociale pour aider les agriculteurs vulnérables à obtenir des aides financières en prévision de la sécheresse aux Philippines.

Les phénomènes climatiques s’intensifient

Ces interventions ont été "très bénéfiques" pour les populations vulnérables exposées aux événements climatiques extrêmes causées par El Niño, a fait savoir Dunja Dujanovic, haut responsable de la FAO, en charge des urgences et de la réadaptation.

D’après les études réalisées par la FAO, ces actions anticipées ont permis de protéger les populations. Mais face à l’ampleur du phénomène, la fonctionnaire de la FAO estime qu’il reste encore beaucoup à faire et que ces actions d’accompagnement doivent être renforcées.

Si El Niño tend à sa fin, les phénomènes climatiques se poursuivent quand même, avec l’arrivée récente de La Niña. Les populations vulnérables sont encore loin d’être tirées d’affaires, car cet autre phénomène climatique saisonnier, provoquant des événements météorologiques extrêmes, pourrait encore aggraver l'insécurité alimentaire.