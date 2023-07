FAO : la faim stabilisée, l'éliminer reste "hors de portée"

Après sept années de hausse, le nombre de personnes souffrant de la faim s’est tout de même stabilisé dans le monde en 2022.

De modestes progrès, qui restent insuffisants pour éliminer la faim en 2030 selon un rapport conjoint de cinq agences de l’ONU publié mercredi.

Cindy Holleman économiste à l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) nous en dit plus :

" Les statistiques de la faim dans le monde montrent qu'en 2022, 735 millions de personnes sont concernées, ce qui représente environ 9 % de la population mondiale. Si nous regardons où le problème de la faim est le plus important, nous constatons que les chiffres les plus élevés se trouvent en Asie, soit environ 55 % de ces chiffres. Cependant, nous observons également que c'est en Afrique que l'on trouve le plus grand pourcentage de la population et la plus forte progression de la faim".

Les principaux facteurs d'insécurité alimentaire - conflits, chocs économiques et catastrophes climatiques - constituent "une nouvelle normalité'', et cela inquiète les organisations.

" Nous vivons dans un monde complexe et nous savons que nous devons nous attaquer à ces facteurs, en développant la résilience, au climat et aux chocs économiques. Mais nous devons également commencer à prêter attention à ces mégatendances. L'insécurité alimentaire et la faim ne sont pas des problèmes exclusifs aux zones rurales, on les trouve aussi dans les zones urbaines et les facteurs déterminants changent, de sorte qu'il faut intensifier les efforts. Nous sommes loin de notre objectif mondial d'éradiquer la faim d'ici à 2030."

Dans la Corne de l'Afrique, qui souffre de sa pire sécheresse depuis 40 ans, plus de 23 millions de personnes sont "en proie à une grave famine" en Somalie, au Kenya, et en Ethiopie.