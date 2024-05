Afrique du Sud : le bilan de l'effondrement passe à au moins 32 morts

En Afrique du Sud, une semaine après l'effondrement d'un immeuble à George, le bilan est en hausse. 32 morts et 13 personnes hospitalisées et 20 autres manquent encore à l'appel. Ce mardi, huit corps ont été sortis des décombres. Et la recherche continue avec de maigres espoirs de retrouver des survivants.

"La mission se poursuit aussi rapidement que possible et avec autant de prudence que possible, mais avec un peu de chance, et nous pensons qu'il est possible qu'il y ait encore de la vie là-dessous", a déclaré Mario Ferreira, représentant régional, Gift of the Givers

Pendant ce temps, les investigations sont en cours. Les autorités enquêtent pour situer les responsabilités dans ce drame dont les causes continuent d'alimenter le mystère.