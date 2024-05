Namibie : des progrès dans la luttre contre la transmission du VIH

La Namibie est devenue le premier pays d'Afrique à être sur la voie de l’élimination de la transmission verticale du VIH et de l’hépatite virale B de la mère à l’enfant.

La lutte contre la propagation de ces virus à la naissance progresse dans le pays où plus de 200 000 personnes vivent avec le VIH.

C’est notamment grâce à l’intégration du pays de soins de santé primaires aux services de santé prénatale, infantile, sexuelle et reproductive. Le gouvernement namibien a engagé un financement national stable pour les programmes de santé nationaux, offrant des services cliniques et un soutien largement accessible, de qualité et gratuits.

Le dépistage du VIH chez les femmes enceintes est presque universellement disponible dans tout le pays et l'accès au traitement a permis de réduire de 70 % la transmission verticale au cours des 20 dernières années.

En 2022, seuls 4 % des bébés nés de mères séropositives ont contracté le virus. Près de 80 % des nourrissons ont reçu à temps une dose de vaccin contre l'hépatite B à la naissance, l'un des principaux critères de réussite sur la voie de l'élimination.

La Namibie s’est donc vue attribuée le statut de niveau argent par l’Organisation mondiale de la santé pour les progrès réalisés en matière de réduction de l'hépatite B et le statut de "niveau bronze" pour les progrès réalisés en matière de VIH.

Des résultats qui sont le fruit d'une stratégie concertée visant à freiner la transmission de l'hépatite B, du VIH et de la syphilis. La triple initiative d'élimination de l'OMS vise à préserver la santé des mères et des enfants et à affirmer le droit de chaque enfant à naître sans le fardeau de ces virus.