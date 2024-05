Egypte : l'éco-parc industriel du Chinois Haier opérationnel

Un éco-parc industriel créé en Égypte par le géant chinois de l'électronique Haier a démarré ses activités la semaine dernière. Situé dans la province de Sharqia, il constitue le premier éco-parc du pays.

Ce projet sino-égyptien a été lancé en mars de l’année dernière, afin de stimuler la fabrication locale d'appareils électroménagers.

''Le projet est construit sur une surface de 200 000 mètres carrés - en deux phases - avec un total de 135 millions de dollars d'investissements directs étrangers. La phase dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui concerne la fabrication de deux modèles de lave-linge, à chargement frontal et à chargement par le haut, ainsi que de téléviseurs et de climatiseurs, y compris des unités domestiques et centrales de moyenne et faible capacité. Cette phase couvre une superficie de 70 000 mètres carrés'', a déclaré Ahmed al-Gendy, directeur général de Haier Egypt.

La première phase du projet prévoit la fabrication d'un million d'unités par an de machines à laver, de téléviseurs et de climatiseurs. Ces appareils « Made in Egypt » viseront les marchés d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Europe.

‘’ Le pourcentage de composants locaux varie entre 40 et 65 %. Nous visons le marché local avec 70 % de la production, tandis que 30 % sont destinés à l'exportation. La capacité de production de cette phase est de 1 million d'unités par an, et celle de l'ensemble du projet devrait atteindre 1,5 million d'unités par an après l'achèvement de la deuxième phase. ‘’, a déclaré le directeur général de Haier Egypt.

L'usine utilise des technologies permettant de limiter les émissions de gaz, afin de protéger l’environnement.

''Nous utilisons la technologie chinoise pour différents produits dans tous les processus de fabrication de l'usine. Nous disposons d'une technologie de pointe, comme les tours de refroidissement et les chaudières écologiques. Nous n'avons pas d'équipement fonctionnant au diesel. Il n'y a pas d'émissions de chaleur ou de quoi que ce soit qui puisse nuire à l'environnement. .’’, affirme Hossam Omran, responsable de la maintenance.

Le parc a permis la création d’environ 2 000 emplois.