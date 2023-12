Colombie: la musique pour promouvoir la paix

"Avec la marimba, la quena, le violon, élevons nos voix pour la paix", ont chanté des dizaines de jeunes venus des régions les plus touchées par la violence en Colombie, dans l'auditorium du Centro de Memoria de Bogota. La musique et la revendication de la fin de la guerre les ont réunis.

Rythmes afro-colombiens du Pacifique (ouest), instruments indigènes de la Sierra Nevada (nord), rap et vallenato se mélangent dans une même chanson. C'est un cri contre le conflit armé dont 40 artistes souffrent dans leur chair et une expression de la diversité musicale du pays.

"Comme tout est lié à la violence, nous cherchons tous le même art, qui est la paix", explique à l'AFP la chanteuse Yuliana Andrea Torres, 16 ans, l'une des compositrices de "Soñando".

Dans sa commune de Suárez, dans le département du Cauca (sud-ouest), elle entend souvent "des balles et tout le monde s'inquiète et se cache". Une fois, "des bombes ont été lancées" dans une école et "tous les livres" ont été "brûlés".

Lors d'une pause dans une répétition, l'artiste raconte la surprise qu'elle a ressentie lorsqu'elle a réalisé qu'elle n'était pas seule dans le pays : "Est-ce que ça t'arrive à toi aussi ?" était la phrase qui revenait parmi les jeunes de différents territoires.

Les musiciens ont été convoqués jeudi soir dans le cadre du projet "Paz al Oído", une initiative du Haut commissaire pour la paix, le bureau chargé de concevoir des politiques visant à désactiver plus d'un demi-siècle de conflits armés.

"C'est très tragique, pour être honnête, mais c'est à cela que servent ces espaces, à améliorer et à générer la paix", explique M. Torres.

Manier un instrument" - "Je continue à rêver les pieds sur terre, la fin de la pauvreté et de la guerre".

"Je continue à rêver, les pieds sur terre, à la fin de la pauvreté et de la guerre", scandent les jeunes lors d'un test. Après un mauvais accord, ils se taisent tous en riant.

"Nous sommes ici pour l'amour de ce que nous faisons", affirme Felipe Noguera, 25 ans, percussionniste et joueur de cornemuse de Barrancabermeja (nord-est). Cette ville située sur les rives du fleuve Magdalena abrite l'Armée de libération nationale (ELN), la plus grande guérilla du pays, et le cartel de la drogue Clan del Golfo.

Les groupes armés étant présents "dans les rues" de la ville, Noguera a ouvert une école de tambours pour les enfants et les jeunes de son quartier, où il leur apprend "à jouer de la musique folklorique afin qu'ils puissent occuper des espaces de divertissement" et devenir moins vulnérables à la violence.

Yuliana Torres a été initiée à la musique par ses "ancêtres".

Elle se souvient qu'à l'école, l'un de ses professeurs encourageait les enfants à "manier un instrument plutôt qu'une arme".

Rien qu'en 2022, au moins 130 mineurs âgés de 11 à 17 ans ont été recrutés par différents groupes armés en Colombie, selon le rapport annuel du secrétaire général des Nations unies sur les enfants dans la guerre.

Parfois, il y a des jeunes qui se disent "s'il n'y a pas d'autre issue, je vais rejoindre les mauvais côtés"", explique la jeune femme aux cheveux tressés.

La violence

Torres considère la musique comme une alternative aux guérillas, aux trafiquants de drogue ou aux paramilitaires et s'est engagée à "chanter pour la paix".

Elle écrit, compose et interprète ses propres chansons, "toujours guidée" par ses racines.

"Sans la musique, la vérité serait une autre personne", dit-elle.

Son rêve est d'entrer à l'université l'année prochaine et de devenir avocate spécialisée dans les droits de l'homme.

À son jeune âge, elle a subi les coups de la violence et de la vie. Son frère s'est suicidé en 2022 dans la ville de Cali (sud-ouest).

"Il était aussi musicien. En fait, il chantait très bien, à travers la musique, je sens que je suis en contact avec lui, chaque fois que j'écoute une chanson que nous avons chantée ensemble ou les chansons que nous avons pu écrire", déplore-t-elle.

Pour l'adolescente, sa vocation est cruciale dans une région muselée par les groupes armés et où la terreur du narco s'impose.

En plus d'être artiste, elle est professeur de musique pour les enfants du village, membre du groupe Juventud Ancestral et membre du conseil communautaire.

"Savoir que moi, ici, je suis un exemple pour les enfants de ma communauté est un immense bonheur : dire que je travaille (...) pour la paix", dit-elle avec émotion.