Deux Soudanais inculpés après une traversée fatale de la Manche

Deux individus ont été inculpés d'infractions en matière d'immigration à la suite d'une enquête sur la perte dévastatrice de cinq migrants, dont un enfant, dans la Manche.

Parmi les victimes figuraient trois hommes, une femme et une fillette de sept ans, qui ont tragiquement péri dans un incident déchirant à bord d'un navire transportant 112 personnes mardi.

Tajdeen Abdulaziz Juma, originaire du Soudan, et Yien Both, originaire du Soudan du Sud, ont été placés en détention dans l'attente de poursuites judiciaires.

Les deux accusés, âgés de 22 ans, sont accusés d'avoir tenté d'atteindre le Royaume-Uni sans autorisation d'entrée appropriée.

Ils devraient comparaître ultérieurement devant le tribunal de première instance de Folkestone.

M. Both a également été accusé de complicité avec l’immigration clandestine.

Un troisième homme, âgé de 18 ans, originaire du Soudan, a été arrêté plus tôt cette semaine et a été libéré sous caution dans l'attente d'une enquête plus approfondie.

Le navire a eu des ennuis tôt mardi matin après avoir quitté Wimereux, dans le nord de la France, et la police a vu des personnes entrer dans l'eau depuis le bateau surpeuplé.

C'était l'un des nombreux petits bateaux qui ont quitté la France vers 03h00, heure locale.

Quelque 49 personnes ont été secourues mais 58 autres ont choisi de rester à bord du bateau et de poursuivre leur route vers le Royaume-Uni, ont indiqué les garde-côtes dans un communiqué.