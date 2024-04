ONU : la Ligue arabe dénonce le veto des USA contre l’adhésion de la Palestine

En Egypte, les représentants de la Ligue arabe ont tenu une réunion d'urgence au Caire, mercredi, pour discuter de la guerre à Gaza et de la crise humanitaire qui sévit dans la région.

Cette réunion intervient après que les États-Unis aient opposé leur veto à une résolution qui aurait ouvert la voie à l'adhésion, à part entière, de la Palestine aux Nations unies.

Le président de la session, Hussein Sidi Abdellah Deh, représentant permanent de la Mauritanie auprès de la Ligue arabe, a qualifié cette résolution d'"échec" et a déclaré que cela va « à l ‘encontre des initiatives en faveur d'une solution à deux États".

"Mesdames et Messieurs, les événements actuels et les développements en cours ont prouvé que dans le cas palestinien, il n'y a pas d'alternative pour une solution politique durable qui garantisse tous ses droits légitimes au peuple palestinien et la reconnaissance de son État indépendant selon les frontières du 4 juin 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale", a-t-il déploré.

Le Conseil de sécurité, qui compte 15 membres, a voté par 12 voix en faveur de la résolution, les États-Unis s'y opposant et deux abstentions, celles du Royaume-Uni et de la Suisse.