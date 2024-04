OIT : la protection sociale à l'épreuve des finances publiques

L'Organisation internationale du travail (OIT) a publié de nouvelles estimations des déficits de financement pour répondre aux engagements fondamentaux en matière de protection sociale.

L’OIT a exploré des stratégies innovantes pour améliorer le financement des systèmes de protection sociale universelle.

L'économiste des finances publiques de l'OIT, Umberto Cattaneo, s'est adressé aux journalistes mercredi 24 avril à New York :"Dans les pays à revenu faible et intermédiaire, le déficit de financement pour parvenir à une protection sociale universelle représente 3,3 % du PIB par an, dont 2 % pour les soins de santé essentiels et 1,3 % pour les cinq principales prestations en espèces de la protection sociale. Dans l'absolu, combler ce déficit dans tous les pays à revenu faible ou intermédiaire nécessite 1,4 trillion de dollars américains supplémentaires.", a-t-il déclaré.

En ce qui concerne l'analyse régionale, M. Cattaneo a déclaré qu'elle montrait que "l'Afrique est confrontée au défi le plus important pour atteindre la couverture universelle du potentiel social, avec un déficit de financement de 17,6 % du PIB de la région par an."

"Il est internationalement reconnu que la principale option en matière de marge de manœuvre budgétaire pour combler le déficit de financement reste la mobilisation des ressources nationales, y compris l'imposition progressive et les cotisations de sécurité sociale. La négociation de la dette souveraine par les travailleurs pourrait également débloquer des ressources le cas des pays à faible revenu." a ajouté l' économiste des finances publiques, Organisation internationale du travail (OIT).

Derrière le continent africain viennent ensuite les pays à revenu faible et intermédiaire des États arabes, avec un déficit de financement de 11,4 %, et l'Amérique latine et les Caraïbes, avec un déficit de financement de 2,7 % du PIB régional.