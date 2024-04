Les corps de 19 migrants morts repêchés au large de la Tunisie

Les corps de 19 personnes ont été repêchés mardi au large de la Tunisie, l'un des principaux points de départ pour ceux qui cherchent à traverser la Méditerranée pour se rendre en Europe.

Les garde-côtes tunisiens ont indiqué dans un communiqué avoir repêché les corps près des villes portuaires de Mahdia et de Sfax, la deuxième ville du pays, où les migrants se sont heurtés aux forces de l'ordre ces dernières semaines.

Malgré les risques, les migrants continuent de tenter le voyage périlleux de l'Afrique du Nord vers l'Europe, à bord d'embarcations partant du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie et de la Libye vers l'Italie, la Grèce, Malte et les îles Canaries en Espagne.

Plus de 49 000 personnes sont arrivées en Europe par la mer cette année, dont plus de 7 000 de Tunisie en Italie. De nombreuses autres personnes ont tenté le voyage, dont des milliers ont été interceptées par les autorités nord-africaines et 473 seraient mortes ou portées disparues, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) des Nations unies.

Les responsables politiques des deux côtés de la Méditerranée ont largement axé leurs politiques migratoires sur la lutte contre la traite des êtres humains et le démantèlement des réseaux de passeurs.

Les autorités tunisiennes ont déclaré mardi qu'elles avaient arrêté cinq passeurs. Les accusations de trafic d'êtres humains sont généralement assorties de lourdes peines pouvant aller jusqu'à 20 ans.