Affaire Escobar du Sahara : un youtubeur marocain condamné à quatre ans de prison

Mohamed Reda Taoujni un youtubeur marocain a reçu une peine de quatre ans en appel pour avoir atteint à la réputation du ministre de la Justice en suggérant des liens avec un trafic international de drogue.

En 2023, une affaire de grande ampleur a éclaté. Un important trafiquant de drogue détenu depuis plusieurs années a décidé de révéler des informations aux enquêteurs sur ses relations avec le monde politico-financier marocain. Surnommé "le Malien" ou "le Pablo Escobar du Sahara", El Hadj Ahmed Ben Ibrahim a accusé, preuves à l'appui, de nombreuses personnes d'avoir bénéficié de ses activités criminelles en échange de protection, de services ou d'argent.

Parmi les individus appréhendés, figurent le président du club de football Wydad Casablanca, Saïd Naciri, ainsi que le président de la région de l'Oriental, Abdenbi Bioui. La situation se complique du fait que ces deux personnalités occupent des postes influents au sein du parti Authenticité et Modernité, fondé et dirigé par Abdellatif Ouahbi, actuel ministre de la Justice du Maroc. Il est à noter que ce ministre, qui était avocat par le passé, avait représenté messieurs Naciri et Bioui en tant que clients.

En interrogeant, via une vidéo sur sa chaîne YouTube, les interactions entre ces trois individus, Mohamed Reda Taoujni a avancé publiquement l'idée que le ministre aurait été informé, en tant qu'ancien avocat, des affaires dans lesquelles étaient impliqués ses clients.