Nigéria : opération de ramassage de déchets pour la Journée de la Terre

Des dizaines de volontaires se sont rassemblés samedi à Lagos à l'approche de la Journée mondiale de la Terre 2024, l'initiative mondiale visant à attirer l'attention sur la protection de l'environnement pour la survie humaine.

Le Nigeria est confronté à un défi de taille, avec une production annuelle estimée à plus de 2 millions de tonnes de déchets plastiques, le plastique constituant 15 % du total des déchets générés dans le seul État de Lagos.

SustyVibes, un important groupe de défense de l'environnement, a conduit des volontaires sur un marché pour ramasser le plastique déversé dans la rue et également nettoyer les gouttières.

La militante écologiste locale et responsable des projets SustyVibes, Sonia Ugwunna, a souligné l'importance de la protection de la planète.

"Nous n'avons pas besoin d'attendre des jours comme la Journée mondiale de la Terre pour devenir plus conscients de notre environnement. Cette planète est tout ce que nous avons et si nous n'unissons pas nos mains pour garantir un avenir durable, non un autre le fera", a-t-elle déclaré.

La Journée mondiale de la Terre est un appel à l'action pour que les individus, les gouvernements, les entreprises et la société civile travaillent ensemble pour un monde plus vert et plus durable.

Il est observé chaque année le 22 avril, mais le mois entier est souvent appelé Mois de la Terre.

C’est aussi l’occasion pour les gens de s’engager à nouveau à protéger la Terre et à la préserver pour les générations à venir.