Beyoncé : le succès de son dernier album ouvre le débat sur la diversité dans la Country

Le succès du dernier projet de Beyoncé, Cowboy Carter a mis en lumière les artistes country noirs.

L'artiste montant Shaboozey pense que le chanteur primé ouvre un débat indispensable.

"Je pense que c'est génial. Je veux dire, le fait que Beyoncé ait été capable de créer cette conversation pour que plus de personnes soient incluses dans cet espace et dont on parle, c'est juste, Beyoncé est un de mes modèles et juste une idole. Donc, la voir venir ici (musique country) a été, a été honnêtement bénéfique pour moi et pour de nombreux autres artistes qui sont également dans cet espace.", explique le jeune l'artiste.

Shaboozey, né en Virginie et d'origine nigériane, figure dans l'album de 27 titres de Beyoncé.

Le joueur de 28 ans a dévoilé son premier album « Lady Wrangler » en 2018.

Il a expliqué comment il en est venu à chanter du hip-hop country western.

«Je pense qu'en grandissant, je n'avais tout simplement pas, il n'y avait pas – il n'y avait pas de mur, il n'y avait pas de murs. Étant originaire de Virginie, il n'y avait vraiment rien à comparer. J'ai toujours été seul à expérimenter et je pense que c'est ce que je continue d'apporter à la musique.

Tout comme Shaboozey, Reyna Roberts a travaillé avec Beyoncé sur son album Act II.

Elle a fourni des voix de fond sur les morceaux « Blackbiird » et « Tyrant ».

Elle dit que Queen B, comme l'appellent les fans, est une source d'inspiration.

En février, Beyoncé est devenue la première femme noire à figurer en tête du palmarès de la musique country Billboard.

"Je pense que c'est fantastique, je suis le plus grand fan de Beyoncé. Elle a inspiré toute ma carrière. Évidemment, il y a d'autres artistes qui m'ont également inspiré, mais elle a toujours été cet incontournable et l'incarnation de l'excellence.", dit Roberts.

L'arrivée de Beyoncé dans la musique country – et la motivation qui la motive – a relancé les discussions sur les origines et la diversité du genre.

Si l'ancienne chanteuse des Destiny's Child a offert à son public une version réinventée de la légendaire Jolene de Dolly Parton, son album "n'est pas un country" mais "un album 'Beyoncé" qui défie les genres.