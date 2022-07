Beyoncé fait sensation avec son album "Renaissance"

Beyoncé a dévoilé son septième album vendredi. Intitulé "Renaissance", l'opus regroupe différents styles de musiques. Quelques heures après la sortie, la star américaine fait déjà sensation, avec cette ode au dancefloor.

"Il y a six ans, Beyoncé a sorti 'Lemonade', un album très brut et très émotionnel. Et, vous savez, il était en quelque sorte alimenté par la trahison et le traitement de la douleur. Il s'est passé beaucoup de temps depuis, mais cet album est émouvant dans une direction totalement opposée, il est complètement euphorique", explique Jason Lipshutz, directeur principal de la musique Billboard. "C'est un album de danse joyeuse et il intègre beaucoup de styles de musique différents, du disco à la techno en passant par la house. Mais il est si puissant dans sa joie et, ce n'est pas vraiment un album plein de singles immédiats ou avec un seul message, mais je pense qu'il est si puissant et qu'il reconnait la valeur de chacun, de l'amour de soi et de ce que la piste de danse peut faire pour que quelqu'un se sente entier."

Comme Beyoncé l'avait précédemment annoncé, les 16 titres qui composent son dernier album sont des "échappatoires", pour ressentir la liberté. Renaissance est disponible sur toute les plateformes de Streaming musicales.