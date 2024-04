Le Sénégal saisit près de 1 140 kg de cocaïne

Les autorités douanières du Sénégal ont intercepté une cargaison record de cocaïne, pesant plus d'une tonne.

La drogue, dissimulée dans des paquets et planquée dans des sacs, a été trouvée dans un camion dans la ville de Kidira, près de la frontière malienne.

Évaluée à 146 millions de dollars, cette saisie constitue la plus grande saisie intérieure de cocaïne au Sénégal. De telles interceptions de drogue sont de plus en plus fréquentes dans le pays, avec un récent incident en novembre dernier où la marine a saisi trois tonnes de cocaïne sur un navire au large des côtes.

La situation stratégique du Sénégal en fait un point de transit clé pour les cartels latino-américains qui trafiquent de la drogue vers l'Europe et au-delà.