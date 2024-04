Maroc : une exposition met à l'honneur la calligraphie et le Coran

Un musée au Maroc a organisé une exposition pendant le mois de Ramadan pour retracer le parcours de l'écriture du Coran à travers les différentes étapes de l'histoire.

L’événement a mis en lumière plusieurs objets et documents pour montrer l’évolution de l'écriture du livre saint de l'islam, de la calligraphie à l'impression.

Le musée a présenté "une petite copie du Coran avec une longueur de 20 millimètres, une largeur de 17 millimètres et une hauteur de 12 millimètres. Cette copie est recouverte d'eau dorée et écrite avec de la gomme arabique. Cette copie du Coran ne peut être lue à l'œil nu, mais seulement au microscope. Par ailleurs, l'une des antiquités les plus importantes de cette exposition est une peinture astronomique sur peau de cerf qui montre que le cœur du globe est La Mecque", a expliqué Said al-Jedyani, président du Club marocain des manuscrits, monnaies et timbres à Safi.

Parmi les autres objets présentés lors de l'exposition figurent des certificats de fin d'études, inscrits sur des plaques de bois, qui étaient autrefois remis aux étudiants qui mémorisaient l'intégralité du livre sacré.

Si le Maroc a décidé de mettre à l'honneur cet art, c'est parce qu'il y a "une grave détérioration de l'art de la calligraphie. Il est peut-être en voie d'extinction, si bien que la plupart des calligraphes importants et ceux qui exercent encore cette profession souffrent en silence sans recevoir de soutien, bien qu'ils pratiquent cet art ancien. Les raisons sont liées à la mondialisation", a déclaré Khalid Oufkih, directeur régional du ministère de la culture à Safi.

Organisés par le Club marocain des manuscrits, des timbres et des monnaies, en collaboration avec la Direction provinciale de la culture à Safi, cet événement culturel vise à faire connaître et découvrir au public la richesse du patrimoine manuscrit et l'évolution historique de la calligraphie qui reflètent des traditions ancestrales.