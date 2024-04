L'artiste américaine Faith Ringgold est morte à l'âge de 93 ans

Faith Ringgold, auteure et artiste primée est morte à l’âge de 93 ans.

Celle qui a fait tomber les barrières pour les femmes artistes noires est devenue célèbre pour ses quilts richement colorés et détaillés combinant peinture, textiles et récits.

L'assistante de l'artiste, Grace Matthews, a déclaré que Faith Ringgold était morte vendredi 12 avril 2024 à son domicile d'Englewood, dans le New Jersey, précisant que sa santé était chancelante.

Les œuvres d'art très personnelles de Ringgold se trouvent dans des collections privées et publiques aux Etats-Unis du Musée national d'art américain du Smithsonian au Musée d'art moderne de New York et au High Museum of Fine Art d'Atlanta. Sa popularité va au-delà des frontières du pays.

Son ascension en tant qu'artiste noire n'a toutefois pas été facile dans un monde de l'art dominé par les hommes blancs et dans une culture politique où les hommes noirs étaient les principaux défenseurs des droits civiques.

Fondatrice en 1971 du collectif d'artistes Where We At pour les femmes noires, Ringgold est devenue une activiste sociale, protestant fréquemment contre le manque de représentation des artistes noirs et féminins dans les musées américains.

Ses œuvres traitent souvent de questions de race et de genre, leur style folklorique est vibrant, optimiste et léger, et rappelle souvent les souvenirs chaleureux de sa vie à Harlem.

La devise de Ringgold, affichée sur son site web, est la suivante : "Si une personne peut, tout le monde peut, il suffit d'essayer.