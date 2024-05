« Blockout 2024 » : des célébrités bloquées pour leur silence sur Gaza

« Blockout 2024 » c'est la nouvelle tendance qui fait fureur sur les réseaux sociaux le concept est de dévoiler une liste de célébrités que l’on a bloquées sur les réseaux sociaux pour réduire leurs revenus. Les internautes visent par cette action à dénoncer l'indifférence des personnalités influentes face aux crises humanitaires en particulier à Gaza.

Ils condamnent les célébrités, car ils ne se sont pas suffisamment exprimés sur les souffrances qui se déroulent à Gaza.

Le boycott ou le blocage a commencé il y a environ une semaine, à la suite du Met Gala de lundi dernier. Le contraste entre l'opulence et le côté fabuleux des célébrités et le début de l'opération militaire du gouvernement israélien à Rafah a suscité beaucoup d'inquiétude et d'indignation.

"Ce que nous constatons maintenant, c'est que les gens choisissent de bloquer les célébrités qu'ils ont besoin d'entendre davantage sur ce sujet. Il s'agit d'un large éventail de célébrités, presque toutes les célébrités auxquelles vous pouvez penser sont probablement bloquées par quelqu'un, tant aux États-Unis que dans d'autres pays du monde, à mesure que de plus en plus de personnes s'impliquent. Cela s'inscrit dans la lignée de nombreuses manifestations auxquelles nous avons assisté, comme les manifestations sur les campus qui ont eu lieu le mois dernier." explique Deepti Hajela, de l'agence Associated Press

D’après le site Social Blade, spécialisée dans les statistiques des réseaux sociaux, Selena Gomez a perdu plus d’un million d’abonnés sur Instagram et Kim Kardashian en a perdu 814 000.

Le mouvement "Blockout 2024" s'inscrit dans la lignée des manifestations étudiantes pro-Gaza qui secouent les campus américains depuis des semaines.