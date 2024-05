Kenya : l'exploit d'une adolescente sourde dans un ballet de Nairobi

Dans le cœur de la ville animée de Nairobi, au milieu du tumulte du plus grand bidonville informel du Kenya, Kibera, une adolescente de 17 ans défie les attentes en excellant dans un programme de ballet communautaire, malgré son incapacité à entendre la musique.

Gorrety Akinyi, âgée de 17 ans, la seule élève sourde de sa classe de ballet, a su maîtriser les chorégraphies en imitant attentivement son professeur et ses camarades de classe.

"En 2020, pendant la pandémie de COVID-19, c'est là que j'ai rejoint le Projet Elimu. J'étais la seule fille sourde mais Mike (Michael Wamaya, fondateur du Projet Elimu) était tellement disposé à m'aider et je me souviens qu'ils se demandaient comment je ferais maintenant parce que je suis sourde et qu'il s'agit de danse. J'ai donc dû imiter ce que font les entendants, car je ne peux ni entendre ni parler," explique-t-elle.

Dans un programme où le son est essentiel, la décision d'Akinyi a été accueillie avec incrédulité par ses pairs entendants.

"Je les voyais se demander et peut-être que je pourrais dire qu'ils parlaient de moi parce que, vous savez, je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas entendre ce qu'ils disaient," se souvient-elle.

Pieds nus et déterminée, Akinyi imite les mouvements gracieux de ses camarades, apportant du rythme dans la danse à chaque pas. Il est difficile de croire qu'elle ne peut pas entendre la musique sur laquelle elle danse.

À travers leur amour commun pour la danse, Akinyi s'est liée d'amitié avec ses camarades de classe en ballet. Elle leur a même appris un peu de langue des signes.

"Je leur ai appris à utiliser la langue des signes et donc nous pouvons même avoir une discussion et nous montrer mutuellement comment danser," dit Akinyi.

Akinyi aime ses cours de ballet et n'a pas l'intention de s'arrêter de sitôt.

"Je pense que je suis inspirée et à l'avenir, je veux continuer à danser. Je suis au lycée et une fois que j'aurai terminé, je voudrais continuer le ballet," dit-elle.

Pour la mère d'Akinyi, Florence Awino, voir sa fille danser est une joie.

"Depuis qu'elle a rejoint le ballet, j'ai remarqué une grande amélioration. Même en termes de façon de danser, on pourrait penser qu'elle entend mais ce n'est pas le cas. C'est par la grâce de Dieu qu'elle est arrivée jusqu'ici. C'est une personne à qui vous ne pouvez pas imaginer qu'elle puisse atteindre le même niveau de danse et de jeu que ceux qui entendent," dit-elle.

Fondé par Michael Wamaya, le Projet Elimu est une organisation communautaire à but non lucratif qui offre une éducation artistique après l'école et un espace sûr pour les enfants à Kibera.

"Ici, nous ne discriminons pas, quelles que soient vos capacités, vous êtes les bienvenus. C'est pourquoi vous avez réalisé même les enfants spéciaux, vous ne pouvez pas remarquer qu'un certain enfant est spécial d'une certaine manière surtout quand ils dansent parce qu'ils ont appris à être ensemble, à danser en équipe. Ils ont appris à se respecter, à s'aimer, à partager ce que nous avons," dit le professeur de ballet Erick Mwangi.

Pour Akinyi, la cinquième née d'une famille de six enfants, la surdité n'est pas un obstacle à sa passion pour la danse.