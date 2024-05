Le Forum mondial d'investissement des entrepreneurs 2024

Le Forum mondial d'investissement des entrepreneurs (WEIF) 2024 se déroule à Manama la capitale du Bahreïn, du 14 au 16 mai.

Cette édition a pour thème « Atteindre les objectifs de développement durable en favorisant l'innovation et la croissance économique ».

« Il s’agit du cinquième Forum mondial d’investissement des entrepreneurs. Le secteur privé a un rôle essentiel à jouer en matière de développement économique. Et surtout dans les pays en développement, les (micro, petites et moyennes entreprises) jouent un rôle essentiel en termes de valeur ajoutée et de création d’emplois. J'ai lu que 60 à 70 pour cent des emplois sont créés par des PME. Cela montre donc l’importance d’un tel rassemblement, non seulement pour le secteur privé, mais aussi pour tous les acteurs, décideurs politiques, universités, institutions d’investissement et financières, afin de se réunir pour voir comment nous pouvons accélérer la mise en œuvre des objectifs de développement durable." explique Fatou Haidara, Directrice générale adjointe et Directrice générale des partenariats mondiaux et des relations extérieures, ONUDI.

L'événement attire des centaines d'entrepreneurs et d'investisseurs de divers coins du monde. Ensemble, ils visent à explorer les voies permettant d'atteindre les objectifs de développement durable.