L'Iran "subira les conséquences" d'une agression, prévient Israël

Israël se prépare à une éventuelle attaque iranienne depuis qu'une frappe aérienne a tué deux généraux iraniens dans la capitale syrienne à Damas, la semaine dernière.

Depuis l'attaque de la semaine dernière, la tension monte entre les deux pays. L'Iran a accusé Israël d'être responsable de cette frappe aérienne et a promis de se venger.

Le porte-parole militaire israélien a déclaré que "l'Iran subira les conséquences de ses actes ayant aggravé la situation. Israël est en état d'alerte. Nous avons renforcé notre préparation pour protéger Israël d'une nouvelle agression iranienne. Nous sommes également prêts à répondre."

Ce pays du Moyen Orient dispose d'un certain nombre de groupes mandataires au Liban, en Irak, en Syrie et au Yémen et possède des missiles de longue portée pouvant atteindre directement Israël.

Les dirigeants israéliens ont menacé de frapper directement l'Iran en cas d'attaque et le président américain Joe Biden a déclaré que l'engagement des États-Unis en faveur de la sécurité d'Israël reste inébranlable.