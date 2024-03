Tunisie : un journaliste poursuivi pour "insulte contre fonctionnaire"

Un éminent journaliste tunisien a été placé en détention provisoire sur ordre d'un juge après une audience mardi au cours de laquelle il a fait miroiter la possibilité de publier un reportage sur la corruption et l'utilisation abusive de fonds publics par plusieurs ministres et institutions publiques.

L'audience de Mohamed Boughalleb a eu lieu quatre jours après son arrestation à Tunis, soupçonné d'avoir insulté un fonctionnaire sur les réseaux sociaux.

Alors que la Tunisie s'apprête à organiser une élection présidentielle plus tard dans l'année, l'arrestation de M. Boughalleb est la dernière en date à avoir suscité la condamnation des défenseurs de la liberté d'expression dans le pays où les manifestants pro-démocratie ont déclenché le printemps arabe la décennie dernière.

M. Boughalleb, collaborateur régulier de stations de radio populaires et critique fréquent du président tunisien, devrait être jugé le mois prochain et pourrait être condamné à une peine de deux à quatre ans derrière les barreaux, a déclaré son avocat Nafaa Larbi à l'Associated Press.

Son arrestation est le dernier exemple en date de fonctionnaires tunisiens qui transmettent des plaintes aux procureurs en vertu d'une loi controversée de 2022 qui, selon les défenseurs de la liberté d'expression et des libertés civiles, est de plus en plus utilisée à mauvais escient pour réduire au silence les journalistes et les opposants au gouvernement.

Cette loi, connue sous le nom de décret 54, était destinée à lutter contre la cybercriminalité, mais les défenseurs des droits de l'homme affirment qu'elle a été utilisée pour poursuivre des journalistes de premier plan et des personnalités de l'opposition, notamment le chef de l'opposition Chaima Issa, le commentateur politique Ziad El Heni et Sofiane Zneidi, membre du plus grand parti d'opposition tunisien, Ennahda.

Human Rights Watch a déclaré en décembre que le décret 54 avait été utilisé "pour détenir, inculper ou placer sous enquête au moins 20 journalistes, avocats, étudiants et autres critiques pour leurs déclarations publiques en ligne ou dans les médias".

Zied Dabbar, président du Syndicat national des journalistes tunisiens, a dénoncé l'arrestation de M. Boughalleb comme une indication de la routine dans laquelle s'est installée la poursuite des journalistes en Tunisie. Huit journalistes font actuellement l'objet d'un procès, a-t-il déclaré.

"Nous ne pouvons pas produire un journalisme à la demande qui se conforme aux désirs de ceux qui sont au pouvoir", a déclaré M. Dabbar lundi sur Radio Mosaïque, la station privée la plus écoutée du pays.

"Que doit faire un journaliste lorsqu'il apprend qu'un ministre voyage avec des fonds publics en compagnie d'un fonctionnaire qui n'avait pas professionnellement à être là ? Doit-il se taire et ne pas révéler le scandale ?"

"Tout en respectant la vie privée, il serait absurde de ne pas aborder la question de l'utilisation abusive des fonds publics et de la corruption des fonctionnaires du gouvernement qui sont payés de notre poche pour nous servir et non pour se servir eux-mêmes."

L'avocat de M. Boughalleb a indiqué qu'au cours de l'audience de mardi, le journaliste a déclaré qu'il avait l'intention de rendre publics ses reportages sur la corruption et le gaspillage de fonds publics concernant plusieurs ministres et institutions publiques.

Son procès, qui aura lieu le mois prochain, intervient alors que le président Kais Saied devrait briguer un second mandat lors d'une élection dont la date n'a pas encore été fixée. Après avoir remporté la présidence sur un programme de lutte contre la corruption en 2019, M. Saied a suspendu le Parlement tunisien, réécrit la Constitution pour consolider son propre pouvoir et réduit l'indépendance d'un système judiciaire qui a depuis lors intensifié ses poursuites contre ses détracteurs et ses opposants.